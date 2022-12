Las ventajas de las cortinas de cristal, según la empresa Multisistemas Jaime Comunicae

jueves, 1 de diciembre de 2022, 09:52 h (CET) Las cortinas de cristal permiten disfrutar de la terraza todo el año. Tener cortinas de cristal es saber disfrutar de un espacio optimizado perfectamente para todos. La empresa de instalación de cortinas de cristal en Fuengirola, explica todas las ventajas Las cortinas de cristal es un sistema de acristalamiento vertical móvil, permite abrir y cerrar fácil y cómodamente según necesidades, o incluso abrir algunas hojas y las demás mantenerlas cerradas.

La principal ventaja, es el impacto visual, las cortinas de cristal no presentan perfiles por lo que son muy ligeras a la vista y permiten una visión panorámica.

No rompen la estética del edificio, ya que lo único que queda a la vista son las láminas de cristal.

Es una forma sencilla de ganar una estancia más de una casa y disfrutarla durante todo el año.

Las cortinas de cristal permiten una apertura y cierre de forma sencilla ya que simplemente hay que deslizar cada panel hacia uno de los extremos para obtener un espacio abierto al 100%. De ese modo se puede usar el cerramiento cuando hace frio y llueve y retirarlo cuando el tiempo acompaña.

Las cortinas de cristal sin perfiles, permiten aprovechar la iluminación natural, a la vez que protegen contra acciones meteorológicas como lluvia, nieve o viento. Además aislarán de ruidos y por supuesto, las cortinas de cristal también aíslan del frío o del calor exterior.

Puntos fuertes de las Cortinas de Cristal:

La instalación apenas tiene obra, y se realiza de forma limpia.



Su limpieza es cómoda y segura, ya que las dos caras del cristal se limpian desde el interior.



Este sistema de cortinas de cristal no necesita mantenimiento.



No reducen la visión desde la terraza, solárium, porche.



Permiten el uso y disfrute de la zona exterior durante todos los días del año.

En Multisistemas Jaime, son especialistas en el montaje de cortinas de cristal en Fuengirola.

