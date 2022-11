El euríbor cerrará noviembre al 2,83% y encarecerá las hipotecas variables en 3.000 euros al año Las mensualidades de estos clientes subirán en casi 250 euros de media Redacción

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 10:37 h (CET) Pesadilla antes de Navidad para los que tienen una hipoteca a tipo variable. El euríbor a un año, que es el índice usado para calcular el interés de estos productos, cerrará noviembre en torno al 2,83%; su valor más alto desde 2008. Es decir, que si a un hipotecado se le revisa su tipo en diciembre, pasará a pagar unas cuotas mucho más caras. Según los cálculos del comparador financiero HelpMyCash.com, las mensualidades de estos clientes subirán en casi 250 euros de media, lo que supone pagar cerca de 3.000 euros más al año.

Casi 250 euros más al mes de media

Ese incremento lo experimentarán los que tienen una hipoteca variable cuyo interés se revisa periódicamente (cada seis o 12 meses, normalmente) con el valor que el euríbor registra en noviembre. En general, son los préstamos actualizados en los meses de diciembre o de enero, aunque la fecha de revisión y el valor tomado como referencia pueden ser unos u otros dependiendo de lo que se establezca en la escritura hipotecaria.

En cuanto a la subida de las cuotas, dependerá del importe pendiente de la hipoteca revisada, de su plazo, de su interés y de su fecha de contratación. Por ejemplo, para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años y un interés de euríbor más 1%, las mensualidades aumentarán en unos 245 euros mensuales (casi 3.000 euros más al año) si la revisión es anual, según HelpMyCash. En cambio, si el tipo aplicado se actualiza semestralmente, ese incremento será de 193 euros al mes (unos 1.156 euros más al semestre).

En caso de tener firmada una hipoteca con unas condiciones diferentes, este comparador financiero pone a disposición de sus usuarios un simulador gratuito de revisión. Esta herramienta permite conocer cuánto subirán las cuotas mensuales de un préstamo hipotecario a tipo variable en función del importe que quede por reembolsar, del plazo de devolución restante, de su tipo de interés y de la fecha en la que se firmó el contrato.

El euríbor cerrará el año en torno al 3%

El valor con el que el euríbor cerrará el mes de noviembre, de en torno al 2,83%, es sensiblemente superior al de octubre (2,629%) y el más alto desde diciembre de 2008. Según HelpMyCash, esta subida se explica por la política del Banco Central Europeo (BCE), que ha aumentado sus tipos hasta el 2% para contener la elevada inflación de la eurozona. Como las entidades bancarias del continente pagan más por pedir prestado al BCE, aplican un interés más elevado sobre los préstamos que se conceden entre ellos, que es el que se usa para calcular el euríbor.

De cara al futuro más inmediato, se espera que el BCE suba nuevamente sus tipos en su próxima reunión del 15 de diciembre: al menos hasta el 2,50%. Dado que el euríbor ha cotizado históricamente entre 0,5 y un punto porcentual por encima del interés del Banco Central Europeo, desde el comparador ven muy probable que este índice cierre el año en torno al 3% o por encima.

Ayudas para los hipotecados en apuros

Esto es una mala noticia para los hipotecados a tipo variable con revisión en los próximos meses, dado que sus cuotas se encarecerán por culpa del euríbor. Precisamente para suavizar el efecto de esta subida, el Gobierno y las patronales bancarias acordaron la semana pasada una serie de medidas de apoyo a los que tengan problemas para pagar sus cuotas mensuales. Aunque muchos bancos aún no se han sumado a este pacto, se espera que la inmensa mayoría lo haga en los próximos días.

Estas medidas incluyen la posibilidad de alargar el plazo de reembolso, de aplicar una carencia de uno, dos o cinco años y de reducir el interés durante ese tiempo. Para el hipotecado, esto supone tener que pagar más intereses a la larga, pero podrá reducir ostensiblemente el importe de sus cuotas mensuales. Para poder acogerse al acuerdo, eso sí, hay que cumplir ciertos requisitos, como cobrar unos ingresos inferiores a 29.400 euros anuales (25.200 euros para acceder a las soluciones más profundas), dedicar más del 50% del sueldo a pagar las cuotas de la hipoteca y haber sufrido un incremento considerable de la carga hipotecaria.

¿Y si no se cumplen los requisitos? Según HelpMyCash, el cliente puede contactar igualmente con su banco para tratar de acordar soluciones similares a las contenidas en el acuerdo. Eso sí, es importante ser proactivo y actuar con antelación: como las entidades están colapsadas por el alto número de hipotecados que solicitan reestructurar su deuda, es recomendable pedir cita varias semanas antes de que se revise el interés con el nuevo valor del euríbor.

