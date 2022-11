Waldemar vs Vladímir Si Castillo disuelve al Congreso, estaría aplicando una norma que contempla la constitución del Perú como la de muchos países del mundo Isaac Bigio

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 10:17 h (CET) Mientras Vladímir Cerrón apoya la moción de confianza, y pide otra y también pasar a la ofensiva, su hermano hace lo contrario. Waldemar, tras haberse unido a toda la derecha para demandar una medida cautelar contra el Presidente, ahora dice que va a estudiar si apoyan o no la tercera moción de vacancia.



Vladímir escribe con la izquierda

Apenas el Premier Aníbal Torres solicitó la cuestión de confianza, Vladímir Cerrón (VC) le felicitó efusivamente. El 17 de octubre, escribió "Caída la Ley 31399 antirreferéndum, el pueblo recobra la potestad para decidir por voluntad propia su destino. ¡Consulta popular para una nueva Constitución y una nueva patria! APOYO TOTAL A LA CUESTIÓN DE CONFIANZA". Además de este texto, él reprodujo este otro de Alex Flores en su Twitter: "Desde el inicio de este gobierno, el CR (Congreso de la República) controlado por la derecha, forzó la Constitución aprobando leyes antidemocráticas e inconstitucionales como la Ley Anti referéndum, por ello es necesario y saludable la Cuestión de Confianza para restaurar el equilibrio de poderes."

Luego de que el CR le negara a Torres la cuestión de confianza, VC demandó que se diera otra, lo que implica que él incentiva que el Gobierno vaya al cierre del CR como única vía para acabar con el impasse y el obstruccionismo parlamentario y dar paso a una Constituyente. El 26 de noviembre él tuiteó; "Presidente logró equilibrar las fuerzas, pero no es suficiente, trabajar a la defensiva en términos de guerra es perder. Congreso asustado dará la confianza, aunque premierato no sea idóneo. Ley de presupuesto debe replantearse a favor de los pobres y VOLVER A PEDIR LA CONFIANZA."

Si el Secretario General de Perú Libre fuera consistente, debiera OBLIGAR bajo pena de expulsión o sanción a todos sus 15 congresistas, el que apoyen al Gobierno en su moción de confianza denegada ante el CR y vaya incluso a pedir una nueva para arrinconar y disolver a este.

Waldemar, con la derecha, a todo dar

Sin embargo, su hermano hace EXACTAMENTE LO CONTRARIO. El 9 de noviembre, Waldemar Cerrón (WC) sostuvo que el pedido de cuestión de confianza de Torres "es inconstitucional". El congresista Américo Gonza salió a demandar que Torres renuncie antes de que se active la "bala de plata" y le echó la culpa a él (y no a los golpistas) de toda la crisis. Luego estos 2 congresistas, más otros 5 cerronistas hicieron que la mitad de la bancada de PL se uniese a toda la derecha para interponer una demanda constitucional contra el Presidente.

Después, WC ha advertido que Castillo puede convertirse en un "dictador" y que su partido debe "hacer un mea culpa" por haber puesto a Castillo en la Presidencia, quien no representa a su ideario. Se supone que WC es el Secretario de Ideología del primer partido marxista leninista que llega al Gobierno por la vía electoral en el hemisferio. Sin embargo, él nunca reivindica a Vladímir Lenín y hace lo opuesto a lo que proponen los Twitters de su hermano Vladímir. También repudia al ideario marxista y a su concepción sobre la "dictadura del proletariado", el cual es el régimen que -según esta doctrina- debiera remplazar al de la "dictadura de la clase del Estado capitalista".

Los cerronistas se identifican con los Gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz Canel en Cuba y Luis Mesa en Bolivia, todos los cuales han sido tildados de "dictaduras socialistas" por sus detractores. WC, además, se une al coro de toda la derecha que habla del peligro de una dictadura castillista, mientras que todos ellos llamaron a votar por la exprimera dama de la dictadura fujimorista.

Si Castillo disuelve al Congreso, estaría aplicando una norma que contempla la constitución del Perú como la de muchos países del mundo.

Blindando golpistas

Cuando la jefa de la comisión de ética del congreso hizo que esta exonerase a los autores del golpe del 10-15 de noviembre 2020, VC escribió el 17 de junio: “El voto dirimente de la congresista Rosío Torres de APP, para favorecer el archivo respecto a los actos criminales contra la juventud, el 14 de noviembre del 2020, queda como un histórico sello de impunidad que el Perú jamás olvidará y fulmina su carrera política”.

No obstarte, su hermano WC y Guido Bellido votaron junto con ella para eximir a los autores de lo que él llamó "actos criminales". En vez de expulsar a ambos congresistas de PL o decir que su "carrera política ha fulminado", VC se cayó la boca y nunca jamás ha hecho a su hermano la más leve amonestación. Tampoco nadie en PL ha brindado una explicación.

No es la primera vez que WC ha blindado a la derecha. Antes rechazó el voto de censura a Maricarmen Alva cuando la descubrieron preparando un golpe. Luego la abrazó efusivamente. Fue el primer congresista en defender al playero jefe fujimorista de la comisión de constitución cuando la opinión pública le cuestionaba por "trabajar" mientras se soleaba. Ha votado con el fujimorismo contra las reformas universitaria y electoral. Pidió una alianza con FP para evitar que los congresistas disidentes puedan ocupar cargos directivos. Ha sido el único congresista "socialista" en votar por exoneraciones tributarias a los casinos. Se ha unido a los conservadores sociales en temas contra la mujer y se puso como el número 2 de la lista para la mesa congresal tras el pastor ultraderechista y homofóbico Esdras Medina.

Por divergencias menores, VC ha expulsado u obligar a que salgan de PL toda la plancha presidencial (Castillo y Dina Boluarte), Betssy Chávez, Guilermo Bermejo y Zaria Arias. Empero, ninguno de ellos ha llegado al extremo de unirse a toda la derecha para blindar a golpistas o para procesar constitucionalmente al Presidente.

Ante esa confusa forma de operar solo existen 2 posibles explicaciones. Una, es que hay una descomunal lucha interna fratricida (pero no hay indicios de nada ello). Dos, que se trata de una escopeta de 2 cañones. Esto es algo típico del APRA, el cual suele hablar de marxismo, antiimperialismo, izquierda y revolución, pero al mismo tiempo es capaz de unirse con y tras toda la reacción.

¿Es que VC se muestra radical para quedar bien con sus bases, mientras que WC busca conciliar para ampliar sus cuotas de poder? ¿Tal vez WC es el que hace todas las concesiones para evitar que los jueces ligados a la derecha encarcelen a su hermano, mientras que Vladímir quiere aparentar jugar a ser el Lenin de Junín? Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

