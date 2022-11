O vacancia presidencial o cierre congresal Si este Congreso no es cerrado, el país no va a conocer estabilidad o gobernabilidad Isaac Bigio

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 09:59 h (CET) La presentación de la tercera moción destituyente evidencia que es imposible que cohabiten más tiempo este Congreso con este Presidente. O el Legislativo saca al Ejecutivo o el Ejecutivo renueva al Legislativo.

69

Se dice que a la tercera viene la vencida. Esta es la idea de los 69 congresistas que acaban de presentar una extensa moción de vacancia. Acusan al presidente de incapacidad moral, justamente aquellos que se unieron antes para llevar a Palacio a la exprimera dama de la dictadura más corrupta de la historia nacional.

Solo les faltan 20 firmas para lograr su propósito y creen que podrán recolectar estas dentro de algunos parlamentarios del centro y la izquierda que el sábado 26 aprobaron una medida cautelar contra Pedro Castillo. Si bien, muchos de los que votaron por ello no quieren cambiar al Presidente para no alterar el status quo en el cual navegan y sacan provecho, no se puede descartar que, ante el temor de perder sus curules, se sumen a esta iniciativa.

Es sugestivo que ahora ya la ultraderecha no piensa que primero hay que inhabilitar a Dina Boluarte antes de vacar a Castillo. En sus cálculos puede estar queriendo engatusar a un sector "porgresista" con la posibilidad de que se remplace al Presidente por su vicepresidenta para que así continúe cierta forma de "cenytro izxquierdismo" (uno muy débil que sería más fácil luego, preso del golpismo).

Matar o morir

Los congresistas ultraderechistas Alejandro Cavero y Carlos Anderson sostienen que al Parlamento no le queda otra salida más que fulminar sí o sí al Presidente. Sigrid Bazán puede burlarse de ello diciendo que no están para juegos de guerra, pero, la realidad es muy grave.

Para el sector que domina el Palacio de la Plaza de la Inquisición, la única salida es ir a un golpe parlamentario con mucha represión. Es esto lo que expresó el contralmirante (r) montesinista Jorge Montoya cuando decía que la vacancia que se viene no va a ser como la de Vizcarra (que solo produjo 2 muertos y cientos de heridos y presos), sino que va a tener su "cuota de sangre".

Los que reivindican a la fuji-dictadura que masacró a millares son los mismos quienes, como el actual alcalde de Lima, piden desde un balcón "muerte a Castillo y a Cerrón". En sus medios de comunicación llaman a matar a Guillermo Bermejo, a usar una pistola y hasta emplear una bala de plomo contra Castillo.

Desde que el 6 de junio perdió por tercera vez un balotaje la primogénita del dictador preso, ella y sus asociados (quienes dominan el actual Legislativo) han hecho todo lo posible por desconocer a las elecciones y han pedido que la OEA y las FFAA les ayuden a impedir que un "terrorista" implante un gobierno "comunista".

Castillo es el primer presidente en la historia universal, al cual, en sus primeros 8 meses en el poder, se le han presentado 2 mociones de vacancia. Este Congreso no solo ha querido desconocer la voluntad popular al haber querido impedir que Castillo llegue a Palacio o que pueda gobernar, sino que también ha querido rechazar el mandato de un reciente referéndum donde más del 80% votó contra la reelección de congresista y la bicameralidad.

Nunca antes hemos tenido que como promedio cada semana se cambie de ministro. Ello, en parte, se debe a las constantes interpelaciones parlamentarias. Hoy, Castillo es el único mandatario del mundo al cual se le impermite viajar al exterior para cumplir compromisos internacionales. Ningún Ejecutivo democrático en el mundo puede convivir con un Legislativo tan antidemocrático. Las mayorías sienten que el hemiciclo de la plaza de la inquisición solo les tortura y les genera repudio y frustración.

Si este Congreso no es cerrado, el país no va a conocer estabilidad o gobernabilidad. Una eventual destitución del Presidente va a producir un infierno ardiente. Por doquier van a darse bloqueos, marchas, muertos y enfrentamientos en las calles y caminos. Un eventual Gobierno de Dina sería dinamitado por la derecha, la cual quisiera otro Presidente provisional hasta que se dé una nueva elección general. La vacancia conlleva a más y más incertidumbre, cambios de mandatarios y violencia.

Unidad antigolpista

Ante esta nueva amenaza, los antigolpistas no solo deben rechazar esta moción, sino que deben sumarse a la consigna más popular que emerge de las marchas: "cierre del Congreso". Numerosos legisladores "progresistas" han mejorado sus condiciones de vida o su influencia política a nivel nacional. Sin embargo, ellos llegaron a sus curules prometiendo serios cambios sociales y una nueva constituyente. Nada de eso pueden lograr mientras siga este Congreso tan destituyente.

En estas circunstancias, poner por encima de todo el preservar sus escaños es algo que a su imagen y a sus electores les hace mucho daño. Ellos bien harían en tomar el ejemplo de los primeros parlamentarios de izquierda que lograron iniciar la actual democracia post-militar (Diez Canseco, Ledesma, Blanco, Napurí, Fernández, Letts, Malpica, etc.). Todos ellos se centraban en impulsar y en participar en marchas, por lo que muchos fueron pegados, apresados o deportados.

A contraposición de ello, no es usual ver a congresistas progresistas estar en marchas con los trabajadores o contra los golpistas. Muchos de ellos prefieren seguir manteniendo 45 meses más a un Parlamento que no les va a permitir cumplir con sus electores y que les va a terminar haciendo ver a ente ellos como desertores.

El opositor Jaime Chincha reconoce que cerrar el Congreso va a incrementar la popularidad del Gobierno. Las izquierdas bien pueden unirse para lograr ello y hacer una lista única que arrase en las siguientes legislativas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

