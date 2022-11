“Una foto te tiene que explicar algo, sus imágenes te tienen que hablar”

Ferran Descarrega es un personaje único del underground catalán. Fotógrafo oficial de la Associció de Comerciants de Creu Coberta, de la Jam Session (una escuela de música) y de la desaparecida de Custom Machines (una revista de motos custom, generalmente Harleys). Manager con la banda Luis Blanco & the Black Angels, banda de hard rock muy buena en la que todos sus miembros son profesores de música. Recientemente han sacado un disco de vinilo con temas propios. Entre sus otras pasiones se encuentran las Harleys. Motero de alma y cuerpo ha hecho kilómetros con su Softail Heritage , y como no, ha hecho muchísimas fotos para muchos clubs.



Hola Ferran, sabemos que eres fotógrafo y manager de Luis Blanco & The Black Angel, pero ¿nos podrías hablar un poco de ti? ¿Quién es Ferran? Hablar de mi (risas), mira tengo 66 años toda mi vida desde los diecisiete, más o menos, he estado en el mundo Undergrond de Barcelona y más tarde, ya de mayor, con el mundo de las Harleys montando eventos y perteneciendo a varios Mg.

Te sueles mover en el mundo del rock, pero observando tu obra nos encontramos con fotos de paisajes ¿Qué conmueve a Ferran Descarrega para inmortalizar con su cámara momentos de la vida? Si mi mudo es el rock, pero ahora viviendo en este precioso pueblo de Altafulla (Tarragona). Sus rincones me apasionan, aunque no soy paisajista, pero trato de ver la esencia en sus rincones.



Ferran, ¿qué es para ti el rock and roll? El rock es mi vida se nace con él y luego lo sigues viviendo hasta el fin de tus días. No coincido una vida sin rock. sin chupas ni chalecos llenos de parches y sobre todo con esa influencia de los viejos rockeros: Led Zeppelin. Jimmy Hendrix Black Sabbath y un largo etc.

También eres motero Harley, y has escrito para una revista especializa en este mundo, ¿qué nos puedes contar de esta etapa? Las Harleys siempre han estado unidas al Rock he colaborado con algunas revistas del sector haciendo fotos y escribiendo artículos de todas las concentraciones he dado la vuelta a España. he estado en Francia y Portugal siempre lomos de mi querida Harley Heritage Softail y acompañado siempre de mi querida mujer Esther que siempre me ha apoyado.

Tu último trabajo es para una compañía de teatro que ha puesto en escena La Plaça del Diamant, ¿qué nos puedes contar de este trabajo? Hace años que les hago fotografías a una compañía de teatro El Triangle me encanta captar las caras y sentimientos que ponen en cada actuación es muy interesante la última fue La Plaça del Diamant de Merçe Rodoreda.



Ferran, ¿nos podrías definir que es la fotografía para ti? La fotografía es para expresar lo que siento en cada momento mejor dicho una foto te tiene que explicar algo sus imágenes te tienen que hablar.

¿Crees que la fotografía es capaz de captar momentos y vivencias solo visibles a través del objetivo de la máquina fotográfica? Por supuesto tiene que captar momentos, pero esto lo hace los sentimientos del fotógrafo.

¿Algún fotógrafo que ha influido en tu trabajo? No me dejo influenciar por nadie, hago las fotos y edito como a mí me gustan.



Actualmente estas exponiendo junto a un pintor en Altafulla, desde el 26 de noviembre hasta el 10 de enero. ¿Qué nos puedes contar de esta exposición? Esta exposición me la ofreció un buen amigo, Peibas, que es un gran artista plástico. Sus obras están cercanas al astracto, pero son una maravilla y nos pusimos en marcha compartiendo en su estudio de Altafulla sus obras con las mías.

Anteriormente has expuesto también en Barcelona, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia? En Barcelona he montado tres exposiciones. La verdad que muy contento con los resultados, aunque al principio era un poco reacio a esto por la cantidad de tiempo que lleva, pero al final me decidí y no me arrepiento, muy contento, la prueba es que acabo de inaugurar otra.

Ferran, ¿cuál fue el primer libro que leíste? Mis primeros libros: En el Camino de Keruac, todos los Bukoski, Costanera, etc . Aunque leo muchísimo y todos los géneros. Estos libros de los que te he hablado, como podrás imaginar, han influenciado muchísimo en mi vida, (risa).

¿Quién es tu escritor favorito? No tengo ningún escritor favorito, creo que escribir es muy difícil y siento un profundo respeto hacia ellos.

¿Qué personaje de un libro te hubiera gustado conocer? Me hubiera gustado conocer a todos de la generación Beat y a algunos clásicos y Don Quijote de la Mancha, hace poco que lo leí y me encantó.

¿Como artista, tienes a alguna manía o ritual a la hora de hacer tu trabajo? No tengo ninguna manía, me pongo a trabajar y punto, bueno antes del bolo me tomo un chupito o dos de Jack Daniels, pero esto no es una manía solo que me gusta el Jack Daniels (risas).

Y para finalizar, ¿nos puede decir algo de tu siguiente proyecto? Mi siguiente proyecto. seguir haciendo fotos y seguir estudiando música. No te lo he dicho, pero estoy estudiando bajo en la Escuela de Música Jam Sesión de Barcelona.