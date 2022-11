Se modifica el Régimen Especial para trabajadores desplazados a territorio español Emprendedores de Hoy

El despacho español B Law & Tax, especializado en asesoramiento fiscal, informa de que el próximo 1 de enero de 2023 está prevista la entrada en vigor de la denominada Ley de Startups que, actualmente, se encuentra en tramitación en el Senado y cuyo objetivo es atraer inversión, talento y emprendimiento innovador.

Entre las novedades tributarias que se incluyen en la Ley de Startups destaca la modificación y mejora del Régimen Especial para trabajadores desplazados a territorio español, comúnmente conocido como Ley Beckham, que será aplicable también a emprendedores, inversores y nómadas digitales.

Ventajas en la tributación B Law & Tax informa de los principales beneficios en cuanto a tributación de este Régimen Especial o Ley Beckham, en comparación con el régimen ordinario de residentes fiscales en España.

Tributación exclusiva de renta originada en España, con la excepción de los rendimientos del trabajo. Por ejemplo, los beneficios de acciones extranjeras no estarían sujetos a tributación en España.

Tributación de rendimientos del trabajo al 24 % hasta los 600.000 euros anuales, en comparación con el tipo progresivo de hasta el 54 % de residentes ordinarios.

Tributación exclusiva de patrimonio español. Las acciones extranjeras, por ejemplo, no estarían sujetas a tributación.

No obligación de reportar activos en el extranjero a través del Modelo 720.

No obstante, tal y como adelanta el despacho especializado en asesoramiento fiscal B Law & Tax, la entrada en vigor de la Ley de Startups trae consigo una serie de modificaciones fiscales en la Ley Beckham.

¿Cuáles son las principales novedades fiscales? En cuanto a las novedades fiscales en el Régimen Especial introducidas por la Ley de Startups, destacan principalmente las siguientes. En primer lugar, se reducen de 10 a 5 los periodos impositivos de no residencia en España exigidos antes del desplazamiento.

Se permite el acceso al Régimen Especial a los trabajadores internacionales, así como a administradores de sociedades localizadas en España, dejando el requisito de participación máxima únicamente para sociedades patrimoniales. También se permite el acceso al Régimen Especial a inversores en startups y profesionales altamente cualificados, cuando presten servicios a empresas emergentes, permitiendo en ambos casos la realización de actividades económicas en España.

Por último, se permite optar por la aplicación del Régimen Especial tanto al cónyuge e hijos menores de 25 años (o cualquiera que sea su edad, en caso de discapacidad), como al otro progenitor de los hijos del solicitante (en casos de inexistencia de vínculo matrimonial), siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

La duración de la Ley Beckham seguirá siendo de 6 años, debiendo presentar la declaración de la Renta en el mismo plazo que los residentes fiscales ordinarios.

Puesto que la normativa no ha entrado en vigor aún, conviene esperar a comprobar la redacción final de la Ley para determinar los beneficios fiscales finales aplicables al Régimen Especial. En cualquier caso, tal y como recomienda B Law & Tax, será necesario realizar un análisis fiscal personalizado de cada situación, para determinar la mejor forma de optar al Régimen Especial y evitar problemas de revisiones por parte de la Administración Tributaria.

En B Law & Tax son especialistas en asesoramiento fiscal internacional, tanto a empresas como para particulares. B Law & Tax es un despacho especializado en derecho tributario, asesoramiento fiscal y legal, que brinda asesoramiento fiscal tanto a expatriados como a empresas multinacionales.



