​Betssychavismo

Betssy Chávez Chino es ya la primera ministra más joven de nuestra historia. No conozco a otra dama que tenga la misma edad y condición matrimonial de Jesús que ostente dicho cargo en cualquier otra república del planeta.



Singularidades

A poco de que Elizabeth II muriera como la reina que más tiempo ha regentado en la historia universal, Betssy se convierte en la primera mujer en el mundo en ser jefa de gobierno teniendo ese tan peculiar nombre.

Chávez es un apellido medieval ibérico y posiblemente proviene del "shabat" (el día sagrado de los judíos, muchos de los cuales suelen referirse a este como "shávez"). No es la primera persona con tal apellido en entrar a la historia. Ñuflo fue el conquistador español del oriente altoperuano, Jorge es el héroe de la aviación peruano en cuyo nombre se ha bautizado al único aeropuerto internacional de Lima-Callao, y Hugo es el expresidente venezolano que creó la Alternativa Bolivariana de Nuestra América (ALBA) y cuya doctrina es conocida como "chavismo".

Betssy llegó al Congreso como militante de Perú Libre en Tacna, un partido que reivindica al ALBA, pero ella ha buscado distanciarse de cualquier retórica "antiimperialista" o "socialista del siglo XXI". En ese sentido, ella pareciera haber dejado el castrismo y el chavismo. En todo, caso, ella tiene varias décadas por delante para recorrer en la política, con lo cual Betssy pudiese dar origen a alguna clase de corriente. En todo caso, debe ser la primera joven con ese apellido en ocupar un cargo tan importante en la Tierra.

Nadie que se apellide "Chino" ha llegado a ser jefe de Gobierno en cualquier país. Alberto Fujimori se jactaba de ser "chino", pero él hoy es un ciudadano japonés que nació en 1938, cuando dicho reino venía masacrando millones de chinos. Mientras el falso "chino" fue también un falso demócrata que gobernó con dictadura y corrupción, Chávez Chino trata de defender a la frágil democracia peruana contra las constantes conspiraciones golpistas de los grandes corruptos y privilegiados de la fuji-dictadura.

Nuevo gabinete

De los 18 ministros del gabinete, 12 son los mismos del anterior y 6 son nuevos. Por primera vez la vicepresidenta Dina Boluarte no ha querido mantener su cartera, por lo que ella ha renunciado escribiendo un Twitter que da la impresión que ella busca librarse las manos para esperar que ella pudiese ser llamada a remplazar al Presidente (o, en todo caso, a la Premier) como si fuera una persona capaz de lograr una armonía con una oposición extremadamente obstruccionista.

Los 5 principales ministerios siguen en manos de quienes los encabezaron durante el gabinete de Aníbal Torres. Continúan en Relaciones Exteriores: César Landa; en Defensa: Daniel Barragán; en Interior: Willy Huerta; en Justicia y Derechos Humanos: Félix Chero: y en Educación: Rosendo Serna. El único ministro que se mantiene en su cargo desde el inicio del actual mandato es Roberto Sandez, quien es, además, jefe de Juntos Por el Perú, el cual se ha convertido en el partido más oficialista de todos (el cual sobrepasó a PL en cantidad de votos en las municipales del 2 de octubre).

La mitad de los 6 nuevos ministros son damas, algo novedoso en un Gobierno con una sobredimensionada composición masculina. Estas son Heidy Juárez (Mujer), Cinthya Lindo (Desarrollo Social, en remplazo de Boluarte) y Silvana Robles (Cultura, substituyendo a Chávez, que ha pasado al premierato). La primera de ellas entró al Parlamento en la lista de APP, pero fue expulsada de allí acusada de filtrar audios que provocaron la caída de Lady Camones como Presidenta del Congreso. Tras pasar a Podemos, ella ha sido invitada a renunciar de allí por su jefe José Luna. Las siguientes dos, al igual que la ministra de salud (Kelly Portalatina) y la misma Premier, fueron candidatas de PL en 2021.

Betssy es la única ministra que ha vuelto al gabinete tras haber sido previamente censurada. Cuando estaba en la cartera de Trabajo, ella impulsó un código laboral y elevó el salario básico en un 10%. A pesar de que la nueva remuneración mínima vital mensual es de solo $US 1,025 (menos de $US 300, lo cual no alcanza ni para pagar un alquiler con sus respectivos servicios en un barrio popular de Lima), esto es algo que no lo implementó Guido Bellido cuando fue el único Premier perulibrista (mientras que PL nunca ha sido parte de las luchas sindicales) y es demasiado para la derecha. Betssy fue censurada por una alianza entre el fujimorismo y su expartido PL. Hoy, sin embargo, PL está obligada a apoyar su gabinete, pues en este ya cuenta con más ministras. Si antes su jefe, el Dr. Cerrón, sostenía que este era un gobierno "pésimo", "neoliberal moderado" y "derechizado", pese a que en su interior estaba Portalatino, la portavoz de su bancada, ahora, con la inclusión de su congresista más izquierdista (Robles) no le va a seguir siendo fácil seguir diciendo que no son ni oficialismo ni oposición.

Si PL fuese consecuente con su caracterización de que este no es un Gobierno de izquierda, no debiera integrarlo y debiera estructurar una oposición socialista que impulse movilizaciones de masas por las reivindicaciones más sentidas a la par que defiende al Ejecutivo frente al golpe del Legislativo.

Mientras, que PL y varias bancadas que vienen de su tronco inconsecuentemente se niegan a querer cerrar este Congreso (por no perder sus prebendas), la única posibilidad de éxito que tiene este u otro posible gabinete consiste en aplicar un programa de avanzadas medidas sociales que apasionen a las masas y que lleven a estas a movilizarse e imponer nuevas elecciones legislativas y congresales.