Los dos polos. Los dos extremos

Los extremos son los extremos. Sobre unos temas hay más consenso. Sobre otros temas la sociedad tiene dos polos muy opuestos. La sociedad está muy polarizada. Una parte defiende una cosa y la otra parte , lo contrario.



Dos ejemplos: Cataluña y Ayudar a los vulnerables. Los que se oponen al gobierno central, piensan que es una traición, ceder con los independentistas. Piensan, también que ayudando demasiado a los pobres favorecemos la vagancia.

La polarización mencionada se percibe bastante en el tema de Cataluña. La oposición carga con fuerza contra el gobierno central, porque este por conseguir la paz y “conservar el poder” está cediendo mucho. Yo reflexionado sobre el tema, he querido comparar este “proceso de paz”, con el proceso de paz en Colombia. Aún sabiendo, que ambos procesos no son comparables, he hecho la comparación: Allí también se cede en favor de los exguerrilleros: Se les perdona, se les ayuda.

La oposición Colombiana se oponía y se opone al proceso de paz diciendo: “Les vamos a entregar el país a la guerrilla”. (…). La derecha española se opone al proceso iniciado por Sánchez diciendo más o menos lo mismo: “Este gobierno pacta con los enemigos de España”.