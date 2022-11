El Madrid gana en San Pablo a medio gas (55-73) Victor Diaz

domingo, 27 de noviembre de 2022, 13:13 h (CET) Victoria muy cómoda del Real Madrid en San Pablo sobre un cada vez más hundido Betis Baloncesto, que un año más, y esta vez más que nunca, va a estar necesitado de un volantazo en forma de milagro para evitar un nuevo descenso a la LEB Oro.

Los de Chus Mateo, que en ningún momento dieron la sensación de ir al máximo, quedan con siete triunfos, a uno del líder Lenovo Tenerife, mientras que el Betis, que solamente le ha ganado hasta el momento al BAXI Manresa, sigue en la cola de la clasificación de la liga ACB.



El Betis tuvo un buen inicio, con un 7-2 de entrada; justo hasta que a Tavares y a Deck les dio por aportar un par de chispazos por cabeza (sendos 2+1 más una canasta del caboverdiano y un triple del argentino) para liderar la primera marcha (10-19) de un Real Madrid al que no parecía costarle mucho esfuerzo.

Entre otras cosas porque hoy el Betis era tremendamente fácil de defender. Sin ninguno de sus dos jugadores principales (Gerun y Nzosa) de un ya de por sí débil juego interior, la defensa merengue solamente debía centrarse en no dejar lanzar con comodidad desde el exterior a los jugadores del Betis, y así tendría gran parte del trabajo hecho.

La tímida reacción verdiblanca, con Cvetkovic, Báez y Tsalmpouris, dejó el marcador al final del primer cuarto en 16-23, y una canasta de Hill puso la desventaja bética en -5, lo más cerca que estuvieron los de Luis Casimiro porque, desde ese mismo momento, el Madrid dio otro pequeño apretón para dejar las cosas bien claras.

Parcial de 0-10 para los hoy de violeta, con cinco puntos de Causeur, un triple de Hezonja y un canastón del "Chacho" Rodríguez a lo "Bomba" Navarro. Todo ello casi como quien no quiere la cosa, poniendo el +15 (18-33, min 14) para el Madrid.

Para entonces los colegiados estaban dando, una vez más, sobradas muestras de lo fácil que resulta siempre pitar al mismo tiempo a favor del grande y en contra del débil. Pero la deficiente actuación de la tripleta arbitral no estaba siendo la causa, ni mucho menos, de la derrota local.

El correspondiente tiempo muerto de Casimiro tras el comentado 0-10 se tradujo en un leve aumento de la intensidad de los suyos, combinado con un cierto atisbo de relajación madridista. Sylla y Evans rebajaron la renta hacia los 9 puntos (26-35) antes de que Tavares y Musa, éste casi sobre la bocina final, dejaran el marcador al descanso en 26-39, después de unos últimos minutos parcos en anotación y más pródigos en imprecisiones.

No le hizo falta esforzarse demasiado a los de Chus Mateo para mantener la distancia, e incluso irla aumentando, en el tercer período. El chispazo inicial verdiblanco, con canastas de BJ Johnson y Evans más triple de Hill (33-42, min 22) fue un espejismo. Acto seguido, otro parcial madridista de 0-8, conseguido casi sin querer, volvía a estirar el marcador, en este caso hasta la máxima renta hasta el momento (33-51, min. 26).

Entre medias, una técnica a un desquiciado Casimiro que protestaba la -deficiente- actuación arbitral, pero cuyas quejas a buen seguro que también tenían algo de frustración por el cada vez más progresivo hundimiento del barco.

De ahí al final, salvo algún que otro leve destello por parte local, el Madrid fue incrementando la distancia hasta colocarla por encima de los 20 puntos (41-64) mediado el último cuarto. Dos triples consecutivos, de Cvetkovic y de Tsalmpouris (47-64), intentaban maquillar un poco el desaguisado, pero Chus Mateo cortó de raíz, con un tiempo muerto, cualquier levísimo atisbo de relajación madridista y de reacción bética.

Al final, en un último tramo que sirvió para el lucimiento de Poirier y de Hezonja, la diferencia se quedó en 18, síntoma claro del poco esfuerzo que le ha costado al Madrid poner un poco más de yeso en la lápida que se está preparando para un moribundo Betis Baloncesto al que, pese a todo, una afición cada vez menos exigente despidió con palmas.

55- BETIS BALONCESTO: Evans (9), Bertans (8), Johnson (8), Kurucs (2), Sylla (4) -cinco inicial-, Cvetkovic (9), Hill (8), Almazán (-), Tsalmpouris (5), Báez (2) y Pozas (-). 73- REAL MADRID: Williams-Goss (4), Musa (7), Deck (10), Cornelie (7), Tavares (9) -cinco inicial-, Causeur (5), Abalde (2), Hezonja (9), Sergio Rodríguez (10), Poirier (8) y Ndiaye (2). PARCIALES: 16-23, 10-16, 11-14 y 18-20. ÁRBITROS: Calatrava, Sánchez Mohedas y Martínez. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Novena jornada de la liga ACB. Pabellón San Pablo (Sevilla). 4.364 espectadores. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

