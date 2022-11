La mitad de los españoles se ha visto obligado a acortar sus vacaciones navideñas debido a la inflación Según un estudio, se anuncian unas Navidades más austeras Redacción

viernes, 25 de noviembre de 2022, 13:00 h (CET) Es muy frecuente que, con la llegada de la Navidad, todos los españoles gasten más dinero que en otra época del año, pero esta temporada contamos con una preocupación más: la subida de precios y la inflación. Este año la economía de los españoles puede verse afectada por esto y, por ende, la manera en la que vayan a vivir este periodo y en la que vayan a invertir su dinero en las fiestas, siendo una de las Navidades más austeras.

Precisamente por ello, desde Appinio, la plataforma global de investigación de mercados, han investigado cómo va a afectar la inflación a los españoles durante la Navidad y, sobre todo, cómo van a afrontar las compras que tengan que hacer en esta época del año.

Solamente un 37% de los españoles viajará en sus vacaciones de Navidad

Entre aquellos que afirman que viajarán, las razones están bastante igualadas: prácticamente la mitad lo harán por ocio, mientras que la otra mitad lo hará para visitar a la familia. En este sentido, las fechas favoritas para disfrutar de unos días libres, sin duda, son desde el 22 al 26 de diciembre (38%) y del 30 de diciembre al 2 de enero (27%). Además, para el 73% de los españoles la mejor opción es viajar dentro de España, bien sea por ocio o para juntarse con los allegados.

Eso sí, el 60% de los españoles ha tenido que replantearse si viajar más cerca de casa para ahorrar algo de dinero y el 53% ha tenido que acortar la duración de sus vacaciones. Pero, a pesar de esto, muchos españoles no han tenido tanta suerte; algunos han tenido que posponer sus planes de vacaciones de Navidad (38%), mientras que el 42% de los encuestados se ha visto directamente obligado a cancelar sus vacaciones.

Gastar menos dinero esta Navidad, una de las consecuencias de la inflación

La inflación también ha impactado en la Navidad y, en consecuencia, el 55% de los españoles tendrán que reducir sus compras navideñas. En concreto, el 26% de los encuestados tiene pensado gastar entre 200 y 500 euros, seguido de aquellos que piensan gastar menos de 200 euros (16%) y los que gastarán entre 500 y 1.000 euros (14%).

Pero, ¿cuál es el motivo principal por el que los españoles van a gastar menos dinero? Sin duda, el argumento es bastante sólido; para el 59% de los encuestados el coste de vida es más alto. Además de esto, hay otras motivaciones para pensar en gastar menos dinero, como la preocupación general por la economía (38%), una situación personal peor que la del año pasado (36%) y tener menos ahorro disponible (35%).

Con el aumento de los precios de todos los productos, es común que los españoles aprovechen las rebajas para comprar los regalos de Navidad para sus familiares y amigos, y por este mismo motivo, el 43% de los encuestados realizará sus compras navideñas durante el Black Friday y Cyber Monday. Además, las fechas más demandadas para comprar este tipo de regalos son las siguientes: entre el 1 y el 14 de diciembre (38%), entre el 15 y el 25 de diciembre (27%) y los días restantes de noviembre (20%).

En general, los meses más frecuentes para comprar estos regalos son noviembre (39%) y diciembre (29%). Pero, ¿cuáles son los motivos más relevantes a la hora de comprar un determinado producto? Los españoles lo tienen claro: precio (71%), descuentos (53%), necesidad (40%) y marca (34%), son las principales razones para optar por un producto u otro.

Eso sí, el canal más demandado por los españoles a la hora de comprar un artículo es, sin duda, la tienda local o de barrio. En concreto, los productos más solicitados son los siguientes: alimentación/bebida (39%), libros (39%), bisutería (35%), cosmética (30%), ropa/calzado (28%) y juguetes para niños (22%).

¿Cómo será la mesa de los españoles durante estas fiestas?

Una de las costumbres más populares de los españoles es reunirse con la familia y con los amigos y disfrutar de una buena comida y sobremesa. Por ello, una de las cenas más especiales es la cena de Navidad, un hecho que se repite cada año y en la que los españoles destinan gran parte de su dinero. A pesar de la subida de los precios, no faltarán en la mesa productos frescos: el 20% del dinero irá destinado a todo tipo de carnes, seguido del marisco (15%), pescado (13%) y embutido (11%).

Además de comprar otro tipo de productos, como entrantes variados (13%), dulces navideños (8%), sopas y cremas (6%), postres (6%), frutas (4%) y ensaladas (3%).

En cuanto a bebidas alcohólicas, el vino (64%), seguido por el cava (60%), son las estrellas en cualquier mesa navideña. Y en lo que respecta a las marcas, Freixenet y el licor Baileys son los más consumidos y asociados a estas festividades. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

