​"Maradona: The Fall" DAZN estrena el documental que revive la caída de Maradona en el Mundial de Estados Unidos 94 Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de noviembre de 2022, 11:40 h (CET)

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ha estrenado este viernes ‘Maradona: The Fall’, una producción DAZN Originals dirigida por el ganador del premio Emmy, Angus Macqueen. Este nuevo documental explora la historia de Diego Armando Maradona, cuando fue expulsado de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 tras dar positivo en un control antidopaje después de un partido, lo que provocó una conmoción en todo el mundo. Además de en España, esta producción se podrá disfrutar en DAZN en otros mercados como Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza, Italia y Japón.



‘Maradona: The Fall’, cuyo tráiler está disponible en el canal oficial de DAZN en YouTube, revive uno de los episodios más controvertidos de la historia del deporte a través de los testimonios del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, antiguos compañeros de equipo de Maradona como Gabriel Batistuta o Claudio Caniggia, sus agentes, su equipo médico o su entorno más cercano, que vivieron en primera persona este dramático momento.

El documental explora los preparativos y las consecuencias de uno de los momentos más mediáticos e impactantes del deporte, un episodio sobre el que, hasta día de hoy, el círculo más próximo de Maradona insiste en que fue traicionado: “Había habido una irregularidad en la contraprueba. Grondona supo en el momento del positivo que tenía que elegir entre Maradona y la vicepresidencia de la FIFA. Y él elige la vicepresidencia de la FIFA y entrega a Maradona”, señala Mariano Hamilton, periodista de confianza del entorno del argentino y editor de deportes de Clarín. Una implicación por parte de la FIFA y del entonces presidente de la AFA que también recuerda Ernesto Cherquis Bialo, periodista deportivo y coautor de la biografía autorizada de Maradona: “Havelange, presidente de la FIFA, quería que Argentina quedara descalificada. Darle por perdido el partido contra Nigeria. Y Grondona le dijo: ‘Si mi equipo se vuelve, yo te inicio una causa penal en los tribunales de Suiza’”.

En el documental, Blatter subraya la importancia que tenía para todos que Maradona estuviera presente en la cita estadounidense: “Él quería volver a jugar al fútbol, y el próximo gran paso era la Copa del Mundo del 94. A los estadounidenses les gustan las estrellas. Y yo quería tener estrellas. ¡Y él era una de ellas! Era mi responsabilidad llevarlo allí".

Por su parte, Batistuta afirma que la figura e influencia de Maradona abarcaba todos los ámbitos, tanto dentro como fuera del campo: “Él influenciaba en todo, hacía que todo fuera posible. Te hacía creer que todo era posible. Y todo eso lo contagiaba a todo el ambiente: hinchada, periodismo, influía en los árbitros…” En una línea similar se manifiesta Caniggia: “Diego era omnipresente, el tipo, el emblema de la selección argentina de los últimos 15 años. El jugador más respetado y admirado del mundo, pero sobre todo un amigo, un tipo que sabíamos bien que quiso volver porque era su último Mundial”.

Angus Macqueen, director de ‘Maradona: The Fall’, ha afirmado: “La imagen de Diego Maradona corriendo como un loco hacia la cámara durante la Copa del Mundo en USA 94 es icónica: un genio defectuoso, un hombre que pretende volver a su mejor nivel, pero que parece estar totalmente fuera de control, atormentado por los demonios y drogado. Una leyenda a punto de caer. ‘Maradona: The Fall’ desafía la narrativa establecida y como siempre ocurre con Maradona, lo que crees que ves no siempre es la imagen completa”.

Su productor, Grant Best ha comentado: “‘Maradona: The Fall’, una producción DAZN Originals, es la historia de cómo la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona llegó a jugar en el Mundial 94 para su querida Argentina. Tanto la FIFA como el país anfitrión, Estados Unidos, esperaban que el mejor futbolista de su generación jugara en su torneo y esta increíble historia se estrena en DAZN durante el Mundial de 2022".

Documentales sobre la Copa del Mundo ‘Maradona: The Fall’ es el tercero de los tres títulos producidos por DAZN sobre la Copa del Mundo. En la plataforma se puede disfrutar también de ‘El Fenómeno’, el documental que revive el meteórico ascenso, caída y redención del legendario delantero brasileño Ronaldo Nazário, y ‘Green Lions’, la producción que narra la historia de los héroes de la selección de Camerún en el Mundial de Italia 90. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​"Maradona: The Fall" DAZN estrena el documental que revive la caída de Maradona en el Mundial de Estados Unidos 94 Trío de ases español en el Andalucía Costa del Sol Open de España 2022 Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y Ana Peláez representan el presente y el futuro del golf español en el torneo que se celebra en Villa Padierna ​Tres oros, una plata y un bronce para los triatletas paralímpicos españoles en el Mundial de Abu Dhabi Este Campeonato del Mundo congregó a unos 150 deportistas con discapacidad física, visual y parálisis o daño cerebral de 28 países El Andalucía Costa del Sol Open de España 2022 empieza su andadura en Les Roches Con este torneo se pone fin a la temporada del Ladies European Tour ​“Estando en un punto de forma óptimo soy capaz de luchar por una victoria” Pau Miquel, ciclista del Equipo Kern Pharma, analiza en esta entrevista su primera temporada como profesional