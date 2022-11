Cadepa: soluciones para el embalaje industrial Empresa pionera en la creación de embalajes sostenibles, reutilizables y ecológicos Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de noviembre de 2022, 09:08 h (CET) 30 años de trayectoria respaldan a Cadepa, una empresa de embalaje a medida que es referente en el sector por la utilización de materiales ecológicos y por la apuesta firme por el embalaje de calidad. De esta compañía se puede decir claramente que es una empresa ecofriendly, pero lo es desde siempre, pues las soluciones racionales pensando en el compromiso con el medio ambiente es una de las señas de identidad que la caracterizan desde sus inicios.

Incluso cuando no era tan popular hablar de packaging sostenible, esta empresa ya tenía como firme propósito incidir en la concienciación de la sociedad con residuos. La logística es un sector que consume muchos recursos, pero que también puede hacer una importante labor por el reciclaje.

Cadepa ofrece soluciones integrales para el embalaje industrial pero sin perder el foco en su verdadero objetivo, satisfacer a los clientes con productos de calidad y funcionales.

¿Qué diferencia a Cadepa de otras empresas de embalaje en el sector logístico?

Cadepa fue una empresa pionera en la creación de embalajes sostenibles, reutilizables y ecológicos. La ya obsoleta regla de las R3: reducir, reutilizar y reciclar, se transforma en este grupo en 7R: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. Con esta idea vemos que la compañía mantiene una firme apuesta por la economía circular.

El mejor modo de reducir la entrada de nuevos materiales a la cadena de consumo es sacando partido de los que ya están en la misma. Los embalajes de Cadepa son reutilizables o diseñados con materiales ecológicos.

Los primeros se pueden usar cientos de veces hasta que dejan de tener una vida útil como embalajes, pero esto sucede tras mucho tiempo si hay un buen tratamiento. Con respecto a las soluciones de embalajes ecológicos, la empresa diseña embalajes a partir de materiales reciclados. Un ejemplo son las espumas, cuya composición contienen un 50% de materiales reciclados.

Cadepa incluye entre sus metas reducir el consumo de materiales muy contaminantes o que no son tan eficientes en su reincorporación a la cadena de consumo. En Cadepa son Expertos en embalaje industrial y llevan a la realidad el concepto de packaging ecológico.

Su labor no es una simple campaña de marketing para lograr el favor de los consumidores, sino una decisión firme para generar la menor cantidad de residuos posible y servir como modelo a seguir por otras empresas, adoptando fórmulas de embalajes de proximidad y ofreciendo servicios de asesoramiento e ingeniería técnica.

¿Qué soluciones técnicas ofrece Cadepa en el sector del embalaje industrial?

La empresa está especializada en el embalaje seguro y de calidad, con la sostenibilidad como idea central en toda su producción. Las líneas de producto que desarrolla Cadepa son las siguientes:

Embalajes de espuma

Cajas de polipropileno

Contenedores retornables

Módulos tubulares

Embalajes textiles

Máquinas de relleno para embalaje

Embalajes isotérmicos

Embalajes de cartón

Bolsa y láminas de FOAM

Papel y plástico de burbujas

La compañía aleja esa vieja idea, aún muy presenten en el sector logístico, de que los embalajes ecológicos son endebles o de mala calidad. A su vez, completan encargos sea cual sea su dificultad cubriendo todo el desarrollo del producto, desde el asesoramiento técnico inicial a la fabricación, ofreciendo una respuesta integral a sus clientes.

¿Dónde puedes encontrar productos de Cadepa?

Cadepa comercializa sus productos tanto a ecommerce como al sector de la alimentación o el embalaje de obras de arte, entre otros.

Más allá de estos sectores, la empresa colabora de manera constante con la industria electrónica, la automoción o la aeronáutica. En todas estas áreas pone de manifiesto un firme compromiso por productos eficientes y respetuosos con el medio ambiente. De hecho, el departamento de ingeniería e I+D estudia constantemente las mejores propuestas para cada actividad profesional.



Además de ser una empresa pionera en la fabricación de envases ecológicos, lo reseñable en Cadepa es que mantiene muy presentes los principios de educación ambiental. Cuando aún no éramos conscientes de la crisis ecológica que se nos avecinaba, hace décadas, esta compañía ya se adelantaba al futuro. Ahora, más que nunca, es momento de pensar en soluciones sostenibles.

