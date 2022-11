¿A qué llamamos bienestar? Jesús D Mez Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 24 de noviembre de 2022, 08:28 h (CET) Como si hubiera alguna manera de frenar la violencia entre nosotros, que consiguiera, digamos, que todos nos portáramos bien. El sueño de la sociedad perfecta, que se parece tanto al Orwell de '1984', con la presencia permanente del Gran Hermano, la policía del pensamiento o la represión con la neolengua que nos lleva a no pensar lo que no puede ser pensado.

Los llamados 'coordinadores del bienestar' acabarían creando una nueva generación de gente sumisa, dócil, 'hombres blandengues' como dice la ministra. Porque el problema consiste en: a qué llamamos 'bienestar' con el fin estupendo e inalcanzable de erradicar la violencia por obligación; y no por convicción.



¡Ojo con los coordinadores del bienestar! Pueden ser un peligro si se lo creen, y actúan en consecuencia con poderes especiales para someter a los pobres niños y luego a cualquiera que les parezca violento. La violencia se acaba por la convicción de que los demás son tan importantes e iguales como uno mismo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Escuchar más Jesús Martínez Madrid Aniversario de Manuel de Falla Juan Antonio Narváez Sánchez Humanidades digitales desde Euskadi (I) Iulen Lizaso Sobre Jesucristo Josefa Romo Garlito ¿A qué llamamos bienestar? Jesús D Mez Madrid