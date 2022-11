Estamos contigo, querida Liu Venancio Rodríguez Sanz Lectores

jueves, 24 de noviembre de 2022, 08:18 h (CET) Una vez más, alguien que vive en España ha sido amenazado de muerte por los ucranianos. También lo fue Rubén Gisbert, a mí mismo y a otros que osan hablar del tema. Una vez más, se ha tenido que denunciar a la policía. Una vez más lo he tenido que manifestar a los medios de comunicación.

Parece mentira que con afecto le hayamos abierto la puerta de nuestra casa. Que le hayamos dado trabajo, comida, amistad, colegio a sus hijos, etc., y ahora nos paguen con esta moneda. En este caso se trata de nuestra querida Youtuber, Liu Sivaya y a su familia.

He de decir que muchos españoles admiramos a esta chica por su valentía. Y estas amenazas provenientes de ucranianos nos confirman, aún más si cabe, en la veracidad del relato que cuenta esta chica. He de decir que este tipo de intimidaciones a una mujer le hacen un flaco favor a los intereses ucranianos. Sin embargo, elevan al nivel de heroína a Liu Sivaya y justifican a Putin. Por otra parte, a todos los que la admiramos, nos hace cuestionar la idoneidad de la ayuda que España está brindando a Ucrania. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

