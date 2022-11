Los más vulnerables de la sociedad

Análisis de frases: “Don Quijote soy, y mi profesión la de andante de caballería. Son mis leyes el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y de la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil". Razones juiciosas estas del Caballero andante, sutíl escudero Sancho bien que la conocía en muchos de los capítulos de esta obra que nunca envejece.

Por ser esa enfermedad propia del que hambre tienen los más vulnerables, que con pan sueña. Refrán. De que “El hambre viene sola, pero no se va sola.” Refrán Los tambores de guerra son tambores de hambre. Proverbio Africano “El hambre espía en la casa de los pobres, pero si la habitan”.

En este país de la gracia torera se permite comprarse un traje negro sin distinguir entre verse negro para comprarse uno, sin tener la enorme diferencia existente entre que no lo es lo mismo que verse negro para lograr una chaqueta y pantalón de cualquier color. Algo así como una mal copia de Valle Inclán con intenciones distintas.” La deformación sistemática de la realidad en la base de los esperpentos parece Haber un doble código: el de aparente burla y caricatura de la realidad y el de La carga …”

No hace mucho oficialmente se distinguía a los “menos favorecidos” no banqueros, por poner un ejemplo que no distinguía el Gobierno a lo muertos de unos u otros. Es decir, salvo de los más alimentados, de los que se están muriendo de hambre u que las están pasando canutas sin que protesten neoconservadores bien alimentados que, como todos sabemos son bastante serios pues se lleva muy bien con la caridad celestial. Bien pues actualmente. ignoro si de acuerdo clases dos organizaciones más poderosas en lo social parecen estar de acuerdo en denominar a los hambrientos y sin techos o con alquileres de precios para turistas , de medio pelo que no quieran pasar frío, mientras los vulnerables subvencionados por el Estado, lamentablemente se pueda ; para mitigar las bajas meterse por la ranura trasera un hierro bien caliente.

Uno que suele leer a Cervantes de tapadillo para que no me fiche de rojo la Ayuso de los abusos y los cortes de manga barriobajeros en vez de mandarlos a tomar por saco, consultar el viejo diccionario y leer. La palabra vulnerable es de origen latín “vulnerabilis”, una palabra formada por “vulnus” que significa “herida” y el sufijo “-abilis” que expresa “posibilidad”, por lo tanto, es la posibilidad de ser herido. Las personas vulnerables se caracterizan por ser frágiles e incapaces de soportar algún acto”. Lo que me lleva a afirmar que dicho personal asesor no a leído el Don Juan de Mairena de un tal Antonio Machado poeta trasnochado y antiguo para el concepto modernista que vive el país de la calidad de vida y vergüenza se clasifican según los poderes establecidos.

Y como donde no hay marineros auténticos, cualquiera puede ser patrón, al buen tiempo según las estadísticas al menos para no hacer el ridículo deberían consultar el diccionario y el significado de la palabra cínico.

“Definición de Cínico 1. La palabra cínico es un adjetivo cualitativo que se utiliza para describir a aquel individuo cuyas actitudes o discursos se consideran moral y …” Y las definiciones oficiales cuidan no herir posibles sensibilidades sumidas en el pasado. Luego, que los dioses repartan suerte y votos en las urnas tanto para los muy envolvente; como para los muertos de hambre.