Llega la Navidad al teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

martes, 22 de noviembre de 2022, 09:02 h (CET) La Navidad llega al teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa y lo hace con música, títeres, circo y muchas más disciplinas artísticas dirigidas a todos los públicos y que se podrán ver en la Sala Guirau y la Sala Jardiel Poncela de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid del 22 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023.



Para Laila Ripoll, directora artística del teatro, “este año tendremos una programación para todos los gustos, para todas las edades y para toda la familia. Otra vez llega la Navidad, la fiesta, la ilusión, el descansar del cole y el disfrutar en familia de las artes escénicas para todos los públicos. En esta ocasión traemos como novedad la colaboración con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, ya que, por primera vez, presentaremos en la sala Jardiel Poncela al ganador del Certamen Barroco Infantil. En esta ocasión el prestigioso galardón ha recaído en El viaje de Isabela de la veterana compañía La Tartana”.

Sobre la ilustración



El teatro continúa con su apuesta por los carteles diseñados por ilustradores que plasman con su trabajo lo que desde este espacio municipal se quiere transmitir al público. En esta ocasión, el diseño del cartel de Navidad en la Villa 2022 ha sido realizado por Alejandra España que ha sabido unir en él algunos de los elementos que estarán en las distintas obras que se presentarán durante este período creando una imagen alegre, colorida y llena de pequeños guiños a cada una de ellas.

Alejandra España comenzó a dibujar desde muy pequeña, algunos de sus trabajos han sido para periódicos y revistas como El País, revista Líbero, Forbes, L’Express, The Guardian Weekly o Variety entre otras muchas tanto dentro de España como fuera de nuestras fronteras. Ha realizado campañas para Disney con motivo del lanzamiento de la serie The Mandalorian, Equipo Movistar de ciclismo…

Sala Jardiel Poncela

La Navidad comenzará en esta sala el 22 de diciembre con El viaje de Isabela, a partir de la novela ejemplar La española inglesa, de Miguel de Cervantes. Obra ganadora del Certamen Barroco Infantil 2022 que otorga el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Este año, presentamos la colaboración que se va a llevar a cabo entre el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro mediante el que se programarán los ganadores del Certamen Barroco Infantil otorgados por dicho Festival.

El viaje de Isabela

A partir de la novela La española inglesa de Miguel de Cervantes

De La Tartana Teatro

Sala Jardiel Poncela

Días: 22, 23 y 25 de diciembre – 18h.

Duración: 60 minutos

Espectáculo dirigido a público a partir de 4 años

Una obra de teatro de títeres y actores, con música en directo, para público infantil y familiar, que cuenta con mucho humor y sencillez una historia de amor y aventuras. Nos cuenta la historia de Isabela, de sus devenires y viajes, y del duelo entre el verdadero amor representado en Ricaredo, su joven amante que demuestra un amor incondicional y que recorre medio mundo en su búsqueda, en oposición a otro pretendiente cuyos sentimientos no son tan nobles. Navíos, tormentas, tesoros, unicornios mágicos, un convento, castillos, duelos con espada, reyes y palacios, envenenamientos y batallas a caballo son los ingredientes de esta trepidante y divertida obra, una versión libre de esta novela ejemplar de nuestro escritor más universal. La compañía La Tartana especializada en teatro de títeres tiene un gran valor artístico, ha obtenido múltiples premios y reconocimientos por su trabajo. Además, siempre ha estado involucrada en la transformación que vive el mundo del teatro.

Al calor del cancionero

Teatro de Malta

De La Tartana Teatro

Sala Jardiel Poncela

Días: 29, 30 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023 – 18h.

Duración: 55 minutos

Espectáculo musical dirigido a público a partir de 4 años

Un espectáculo en el que dos personajes buscan a quien entregar un tesoro compuesto por nuestro cancionero tradicional. Esta metafórica búsqueda del tesoro nos sirve como excusa para hacernos preguntas acerca de la tradición, de lo aprendido, de lo pasado. Pero tanto la anécdota de la función como la lectura más profunda de ella sirven para poner en valor nuestro cancionero que estimamos un tesoro por su calidad y diversidad. Estambre y Bastilla, cestero él, exploradora ella, están en mitad de la nada. Ambos realizan un viaje que les hará encontrar a quien entregar su tesoro. Las versiones musicales de las canciones se han realizado respetando la sonoridad original utilizando para ello instrumentos tradicionales: cucharas, cedazo, botella, pandero, pandereta, guitarra, castañuelas, sartén, llaves, campanas y otros pequeños elementos de percusión. El objetivo es iniciar en el conocimiento del folclore a los niños y niñas, y descubrirles los sonidos tradicionales. La compañía Teatro de Malta se creó en 1988, comenzando su andadura profesional en 1994 bajo la dirección de Marta Torres.

Las aventuras del león vergonzoso

El Pot Petit

Sala Jardiel Poncela

Días: 7 y 8 de enero de 2023 – 18h.

Duración: 50 minutos

Espectáculo dirigido a público familiar, especialmente niños y niñas de 2 a 5 años.

La obra nos muestra un viaje muy divertido con títeres y música en directo que pretende descubrir las emociones de la mano de uno de los personajes más emblemáticos de El Pot Petit. El león, a través de este viaje trepidante, conocerá al tigre, al caballo, al hipopótamo y al gallo, entre otros, y juntos experimentarán emociones como el miedo, la alegría, la tristeza o la rabia. Unos sentimientos que aprenderá a reconocer, aceptar y compartir. El Pot Petit es un grupo de música, creación y producción de espectáculos para público familiar de Girona con más de 12 años de trayectoria profesional. A partir de un lenguaje musical con repertorio propio produce espectáculos y conciertos que combinan la música con los títeres, el teatro y el humor. Los videos y cuentos ilustrados, junto con las canciones y espectáculos, dan forma al imaginario mágico de El Pot Petit.

Sala Guirau

La sala principal del teatro ofrecerá antes de que comience el ciclo Navidad en la Villa un espectáculo dirigido a todos los públicos y que se podrá ver a partir del 15 de diciembre: Del teatro y otros males que acechan al teatro de la compañía Morboria Teatro, y que estará en cartel hasta el 1 de enero de 2023. Este montaje es una comedia de enredo que tiene lugar en Madrid. Catorce artistas son los responsables de dar vida a una serie de personajes en esta divertida y disparatada historia de cómicos, donde confluyen diversos individuos de muy diferente carácter. Habla del mundo del teatro con una gran dosis de ironía y divertimento. Juego, pasión, música y danza. El objetivo que tiene Morboria Teatro es transmitir a los espectadores su pasión por el arte, el teatro, la pintura, la moda, la poesía, la música y la danza en un periodo único en la historia, el Siglo de Oro español. Le cuentan al público, con un verso ligero, mucho ritmo y humor a raudales, esta extraña y apasionante manera de vivir que tienen los actores.

Control Freak

Teatro Circo de Kulu Orr

Sala Guirau

Días: 6, 7 y 8 de enero de 2023 – 20h.

Duración: 60 minutos

Un personaje gracioso y conmovedor intenta interactuar con el público, mientras lucha con su ineptitud social y con los complejos sistemas en el escenario. Finalmente logra tocar música en directo a la vez que demuestra habilidades circenses, controla la iluminación y edita vídeo en directo. Saca voluntarios del público para meterlos en una vorágine orquestal, y al final, todo el público acaba siendo parte del proceso creativo musical. El espectáculo combina humor inteligente y tecnología puntera: el artista lo controla prácticamente todo dentro y fuera del escenario, a través de accesorios digitales y ordenadores en el traje del actor. Los instrumentos utilizados en el show son únicos. Toda la música es tocada y mezclada en directo, utilizando loops stations controladas con los pies.

Divertido, cautivador e innovador, Control Freak es totalmente único. Kulu Orr es director y artista multidisciplinar residente en Israel. A lo largo de los últimos 25 años se ha formado y entrenado intensamente en dos campos: por un lado, teatro, artes circenses y música y, por otro, física, informática y creación audiovisual. Control Freak es el resultado de más de dos décadas de exploración e investigación por parte de su autor, que cuenta con títulos académicos en física y matemáticas, trabajó como líder de un equipo de I+D de alta tecnología y acumuló una serie de producciones teatrales exitosas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

