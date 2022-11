¿Sabían Rajoy y Sánchez lo de Alejandre? Domingo Sanz Lectores

martes, 22 de noviembre de 2022, 08:52 h (CET) Hemos tardado en enterarnos, como de casi todo lo decisivo en el Reino de España, pero al final se ha sabido.

Siendo Alejandre el JEMAD (jefe del Alto Estado Mayor de la Defensa), lo que significa un cargo militar inmediatamente inferior al del MASUFA (“mando supremo de las Fuerzas Armadas” según la Constitución vigente), organizó la invasión militar de Catalunya tras el referéndum del 1-O de 2017.

La imaginación es libre, pero es inimaginable que el JEMAD haga algo de tal envergadura sin informar al MASUFA. También recordamos que lo primero que dijo Rajoy tras caer con la moción de censura fue que él no había sido quien pidió que el 3 de octubre Felipe VI, el MASUFA vestido de civil, saliera por TV.

Seguimos imaginando y también recordamos que Sánchez, escandalizado ante los miles de votantes catalanes apalizados delante de las urnas, afirmó que reprobaría en el Congreso a la ministra Soraya (Interior), pero después no solo no lo hizo, sino que aplaudió los 9 minutos televisivos de Felipe VI que, al día siguiente, provocaron la mayor caída del Ibex 35 que recuerdo, comparando el selectivo español con el resto de índices europeos de referencia.

Ante estos hechos, que el Gobierno de Sánchez haya respondido a una pregunta parlamentaria de Bildu diciendo que el Gobierno (era el de Rajoy) desconocía el plan de Alejandre, y que resultaría «inaceptable» si hubiera existido, no tiene más valor que el humo provocado por la paja quemando. ¿O acaso ha ordenado el Gobierno alguna investigación para depurar responsabilidades ante una acción militar que, sin duda, hubiera provocado víctimas inocentes y consecuencias irreparables?

