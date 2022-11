El INE ha publicado un estudio prospectivo que permite visionar cuál será la realidad demográfica de España dentro de medio siglo. Se estima que la tasa de fecundidad estará en el 1,27, fundamentalmente gracias a la población inmigrante. Se estima que la población nacida en España no superará el 63,5% en 2072. Estas cifras implican un cambio cultural muy profundo al que nadie debería ser indiferente. No solo por el hecho de que la mayor parte de la población pueda no ser de origen español, sino porque en un plazo de quince años se estima que más de 6 millones de españoles vivirán solos, y la mayor parte de ellos serán mayores de 65 años.



Sin familias aumenta la desvinculación y la pobreza, se precariza la vida, aumentan los problemas de salud mental y se malogra el cuidado intergeneracional. La demografía es un buen indicador para el diseño de políticas sociales de incentivo de la natalidad. Y esta debería ser una de las cuestiones prioritarias de un Gobierno verdaderamente comprometido con el bienestar y la justicia social.