La Gipuzkoa eólica

También en nuestro pequeño y poblado territorio, llegan más y más propuestas para implantar parques eólicos en las cumbres de los montes, por parte de prósperas y voraces compañias energéticas que van batiendo todos los records de beneficios (41%). Evaluadas desde prometidas contrapartidas económicas, para la institución y ciudadanía, para que todos salgan ganando, la experiencia en otros territorios (La Rioja, Teruel, Valencia, Nafarroa, Tarragona ...dicen que no. Eso sí, han pasado a ser municipios de ciudadanos con consumo de KW-h de kilómetro cero y emisiones de CO2 cero, respectivamente, pero no deja de ser más que un señuelo a coste económico cero y medioambiental enorme.

Hasta aquí, todo muy atractivo. Queda pendiente, evaluar, la tercera y cuarta pata del banco donde asentar los macrogeneradores terrestres de Gipuzkoa. Es ahí, donde una y otra vez, tanto aquí como en los nombrados..no se sostienen.

Las empresas como el Gobierno Vasco, sugieren ser receptivos y dispuestos a acoger los proyectos con apertura de mente y responsabilidad civica, pero ya tenemos la primera voz reticente, y contrapuesta; el alcalde de Zestoa Mikel Arregi, que se opone a ello y me consta que con conocimiento de causa, casi tanta como con desconocimiento de detalles del proyecto. Lo sabemos por declaraciones a la prensa, tras haber recogido las inquietudes del público asistente a la reunión del día 4 de noviembre en la casa de cultura de Zestoa y posterior reflexión: “Hoy por hoy el gobierno municipal de Zestoa, con los escasos datos que tiene en sus manos no puede apoyar este proyecto”. También en declaraciones a la prensa, la alcaldesa de Azpeiti marcó diferente actitud y disposición, encantada a favor del mismo proyecto, tras exponerlo al público em octubre en el salón Soreasu de Azpeiti: “Toda una oportunidad”.

Dos corporaciones municipales de la misma ideología política; dos pueblos que aunque vecinos, pudieran darse características psicosociales diferenciadas. Hoy no se, pero en su día Azpeiti ocupó el primer puesto en automóviles per capita del estado y quizás en renta y otras; un trazo socioeconómico, con huella en lo psicosocial que aún hoy pudiera tener reflejo.

También tendrá que ver, que en Azpeiti, los representantes de la empresa Starkraft informaron de primera mano y en la de Zestoa no, (no se repartieron “caramelos” en mi pueblo). Esto favoreció a que el debate transcurriera en un ambiente cercano y con intervenciones más deshinibidas, aunque limitadas para profundizar solo hasta lo que de información la empresa previamente hubiera facilitado al ayuntamiento. Y es en esto último, donde Mikel Arregi con mayor altura de miras, basa una de las tres razones principales para desmarcarse del proyecto del parque eólico Piaspe: falta de información.

Coincidente con este déficit informativo, se dan la mayoría de los nuevos casos de rechazo a estos proyectos, siendo el más elocuente y sustanciado el que pretendía la empresa Greenalia en las localidades de Carballo y Coristanco. En razón a la orden judicial por parte del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) se han paralizado la construcción de los parques eólicos de Campelo y Bustelo, justificados por: “la no aportación de documentos que avalen la imperiosa necesidad de contar con el nuevo parque, ni siquiera por la inicdencia que viene produciendo la menor entrada de gas con ocasión de la guerra de Ucrania”...lo último desmonta la última argucia de las energéticas.

Ya cerca de casa, el Gobierno de Nafarroa rechaza 4 proyectos de parques eólicos en razón a que: “Es imprescindible conseguir una transición energética a las energías renovables preservando el bien común que representa la biodiversidad y el paisaje”. La no colonización de nuestros montes, sería la segunda pata del banco para rechazarlo también en Zestoa.

Cuando Mikel Arregi llama a:“Diseñar una estrategia global que implique tanto a la CAPV en su conjunto como a cada uno de los municipios vascos”, lo ve imprescindible, ya que: “no hay una planificación general y esto es algo que hay que hacer antes de empezar”, Así, entiendo como él, que el despliegue de aerogeneradores en montaña municipio por municipio y con precipitación: “no representan una solución”....si una posible confrontación entre ayuntamientos.

Afectaciones medioambientales de enorme e irreversible huella ecológica, producida al transportar y montar macrogeneradores de ¡205 metros de altura y 170 metros de diámetro!. A añadir conflictos por expropiaciones de terrenos; a añadir el coste ecológico de desmantelamiento por abandono y-o destrucción por dificultad para reciclar las palas, que se darán a corto plazo, con costo a nuestro cargo en la factura de la luz......como creo que aún aplican por Lemoiz.



Proyectos inasumibles, relativizado a la implantación y puesta en marcha de nuevos sistemas de generación de energía, más ecológicos y rentables, y que hoy esas mismas empresas los están llevando a cabo incluso en España y hace años en Mutriku, con muy buena rentabilidad según nos dice el Gobierno Vasco.

Tenemos la suerte de que, al confiar todo al fracking, hemos acumulado un retraso de 10 años en la implantación de eólicas en montaña con las que han invadido otros territorios. Galicia tiene mar; pero no teniendo, también Navarra abandona la eólica terrestre por excesivos impactos medioambientales a la fauna en general y la enorme huella ecológica actual y la que preveen a futuro. Razón por la que ha abierto el abanico, diversificar y generar con otras fuentes.

Razones de peso para rechazar proyectos eólicos en cumbres y aceptar nuevas tendencias en grandes concentración de eólicas marinas flotantes mar adentro.

El escarmiento en cabeza ajena debería ser razón inteligente para que el Gobierno Vasco empezara por ahí, pues todo está a favor, y lo prueba el que Iberdrola monta plantas para construir soportes y aspas, en puertos de mar para evitar dificultades y costos en transporte en montaña. Pero en la Euskadi marítima y turistica del marmitako y tamboril, arrastrados por la furia incisiva y permitida al gigante Starkraft, sigue a contracorriente. Más discreta, también la compañía Grupo Capital Energy, aborda proyectos eólicos muy avanzados con el Gobierno Vasco, para cumbres que afectan a municipios de Zumarraga, Urretxu, Antzuola, Azkoiti, Zizurkil, Usurbil, Elgoibar, Soraluze, Leintz-Gatzaga, Donostialdea y......”Tenemos más proyectos para Euskal Herría” (Sr Zayas).

Ser energéticamente independiente a nivel territorial, aunque no urgente, es importante, como aval soberano y superar los vaivenes geoestratégicos que se dan. Lo urgente es planificar, para no hacerlo a cualquier precio ni sin debatir en profundidad las contradicciones que ya afloran, como sembrar placas en tierras de pasto y cultivo, y molinos en espacios virgenes no intervenidos.

Industrializar espacios silvestres, existiendo alternativas, exige preguntarnos ¿porqué el Gobierno Vasco silencia la tendencia mundial a utilizar la energía eólica del mar, siendo un espacio de todos y con unos accesos ya existentes, y elige a cambio, destruir caminos, montes y entornos vírgenes irrecuperables? ¿Para la izquierda vasca, no es urgente cursar esta pregunta parlamentaria? Arnaldo Otegi al asegurar:“Esto no es una tormenta, es una crisis creada por una élite. La crisis y la recesión tienen responsables: las élites económicas a las que no les importa la humanidad”, reconoce implícitamente que, anteponer lo que precisa de urgente la humanidad a lo que le viene bien como importante es actuar con criterio de bien general, prioriza lo primero sin olvidar lo segundo.

Hoy, la realidad en las familias, en ambulatorios, hospitales, tanatorios, en los psiquiatricos, etc, nos dice que esas élites desalmadas se están llevando por delante un exceso de gente sana y cada vez más joven..y que al resto también nos quieren presos hasta robarnos el alma. Hoy más que nunca, necesitamos propuestas explícitas extraídas de bajar a la arena a explorar lo que más preocupa a la ciudadanía. Acercarse a quienes lo trabajan desde hace dos años como Bizitza, en labor informativo-divulgativa y acompañamiento en la salud.

Anteponer la verdad al engaño político sectario generalizado, requiere salirse de ese burladero del silencio no comprometedor en temáticas vitales. No para hacer declaraciones, que aunque impactantes para los congregados, no dejan de ser genéricas y sirven solo para ese día y para una determinada “feligresía”. Sí para labores en equipo, desmenuzando esos temas sin miedo a molestar a la élite señalada, ni a quienes aún sostienen con apoyos politicos contra natura y debieran crearles contradicción, por lo dicho alejado de lo hecho, a partir de anuncios como: “Este sistema hay que cambiarlo, es inhumano, no es justo, hay que derribarlo; si no, la humanidad no tiene futuro”. (Arnaldo Otegi).

Para este tiempo de acoso existencial, situar lo urgente-vital por encima de toda bandera de soberanía nacional (sin recorrido en España), exige reivindicar la soberanía de los gobiernos al participar en las grandes compañías eléctricas, para control y beneficio público, como lo es en el resto de Europa. Supondría alivio económico por el autoconsumo familiar y para comunidades de consumo locales, que las grandes compañías españolas se niegan y rebelan, aceptando los gobiernos dificultar la burocracia, contraviniendo recomendaciones de la UE.



Soberanía alimentaria con el agua como estrella y autogestión en la salud, con una sanidad pública eficaz como alternativa. No hay soberanías de mayor valor y calado, pues sin ellas, es imposible ninguna otra. Si no lo ve parecido, ni está a ello la izquierda abertzale....¿a quién representan? Hoy en Euskadi, las tres están en peligro; la energética por su afán en mantenerse 100% desligada de lo institucional, y las otras dos por privatizarse paso a paso........latza benetan.