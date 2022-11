La coleccionista peruana Susana de la Puente Wiese: “El mercado del arte es hoy menos especulativo”

La reconocida banquera de inversión para Latinoamérica y coleccionista de arte, Susana de la Puente Wiese, continúa su pasión por el arte contemporáneo participando intensamente en la activa escena artística de Londres, así como en las bienales y ferias de Arte de Europa y América.

¿El coleccionismo es un hobby o un negocio? Susana de la Puente Wiese: Ni una cosa ni la otra. Es muchas cosas; puede ser una profesión, una inversión, una pasión, una manera de vivir. El arte es una fuerza que aporta belleza a la cotidianeidad de la vida, pero el trabajo artístico, el coleccionismo y todo el ecosistema del arte no es solo una pasión o un “me gusta”. Exige estudios, aprendizaje, seguimiento y continua renovación. El arte es un espacio innato al ser humano desde los orígenes de la humanidad; es una manera de relacionarnos y comunicarnos, así como embellecer el mundo

¿Comprar arte es una inversión? Puede serlo, pero a veces no. El interés en el arte y el coleccionismo han tenido un auge muy importante en los últimos 20 años y el valor del arte ha subido considerablemente. Se ha desarrollado significativamente el mercado del arte y el coleccionismo se ha profesionalizado. Los amantes del arte , compran por pasión y convicción, y porque les gusta las obras que adquieren, pero también coleccionan con disciplina y conocimiento y buscan arte que pueda revalorizar porque lo consideran una inversión. El arte bueno y los artistas con una buena trayectoria tienden a incrementar el valor y, por lo tanto, el arte se ha convertido una “categoría de inversión” en los portafolios de ahorro. Pero hay que tener cuidado que si bien un buen artista o una buena colección tiende a aumentar de valor en el tiempo, no es un activo de fácil realización y, consecuentemente, no hay que verlo como un ahorro financiero del cual uno depende.

¿En qué momento se encuentra el mercado del arte? Vive un periodo de auge impresionante. En un mundo tan convulsionado como el que vivimos, el arte es un espacio de expresión, refugio, recogimiento y, al tiempo, de estímulo y optimismo. La pandemia, lejos de paralizar la creatividad, la producción y el interés por el arte, lo ha estimulado; la creatividad y la necesidad de expresión se han desarrollado a partir de la pandemia. Cabe además señalar que, ahora, el mercado del arte tiene mucho más actores y es menos especulativo de lo que era antes.



¿Está creciendo este mercado en España?

Susana de la Puente Wiese: Si, España sigue las tendencias mundiales y el ecosistema del arte es muy dinámico y de gran calidad. Hay mucho arte de todo tipo y grandes museos e instituciones dedicadas al arte con una actividad y fuerza ejemplares. Hay muchas y muy buenas galerías que venden en todo el mundo; el coleccionismo ha aumentado significativamente en España. Madrid cuenta con una oferta de arte impresionante, nada que envidiarle a las grandes capitales del mundo.



Cabe señalar que hay también un auge en el arte alternativo, no tradicional, como en el resto del mundo. Existe cierto tipo de arte que está emergiendo (por ejemplo, el digital, el conceptual, los “performances”, etc) y otro como el histórico, tradicional o clásico cuyo interés ha menguado, sobre todo para los jóvenes. La juventud está centrada en vivir a tope con estímulos y experiencias del momento y no contemplan la creación del pasado. Los que llevamos muchos años moviéndonos en este universo, sabemos que es como un péndulo y que lo hoy se rechaza, mañana se buscará ardientemente.





¿Qué ferias europeas le parecen más interesantes?

Hay muchas ferias. Y también numerosos foros de exposición y expresión del arte. Existen las ferias comerciales como Art Basel (y sus versiones en Miami y ahora en Paris ), Frieze London , la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (FIAC), la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO), Paris Photo: Todas maravillosas, grandísima y estimulantes, pero también hay muchas otros certámenes más pequeños, especializados, regionales o locales como son las Ferias Latinoamericanas que a mí me interesan mucho.



Luego están las ferias más intelectuales, no comerciales, donde no se vende y compra arte, sino donde se expone arte, ideas, conceptos, tendencias; las ferias como la Bienal de Venecia o Documenta en Kassel, que son lugares de encuentro en el que se presentan obras y se discuten sobre ideas y movimientos de pensamiento y sentimiento. Se abordan temas transversales al arte y a muchos otros sectores; temas que son de interés global como el medio ambiente, la identidad, el género, la inclusión, el racismo, las libertades, etc. En suma, el arte tiene muchas maneras de expresarse y vivirse, y hay muchas maneras de participación. ¡El arte en todas sus formas nos permite seguir viviendo, creciendo y creando!