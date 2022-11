Cómo evitar el síndrome del ojo seco en la vuelta al cole Los ojos son unos órganos muy importantes, por eso hay que ocuparse de mantener una buena salud visual Redacción

viernes, 18 de noviembre de 2022, 08:18 h (CET)

Con el fin del verano y el comienzo de las clases son muchos los trastornos que vuelven a aparecer, por eso es importante prestar atención a cómo podemos evitarlos. Uno de estos problemas más habituales es el del síndrome del ojo seco, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los ojos son unos órganos muy importantes, por eso hay que ocuparse de mantener una buena salud visual para tener una correcta visión. A continuación, queremos contarte algunos aspectos importantes del síndrome del ojo seco y cómo evitarlo de una forma muy sencilla.

Síntomas del síndrome del ojo seco

A veces se tienen molestías en los ojos, pero no se tiene clara cuál es la causa, por eso vamos a indicarte los síntomas del ojo seco, para que en el caso de que sufras alguno acudas inmediatamente una clínica oftalmológica en la que te puedan hacer un diagnóstico y prescribirte un tratamiento.

Estos son los síntomas más comunes que provoca el síndrome del ojo seco:

• Visión borrosa • Sequedad. • Enrojecimiento. • Sensación de arenilla en el ojo • Picor. • Fotofobia • Pesadez en los párpados • Cansancio o fatiga ocular. • Irritación. • Aparición de lágrimas.

Causas del síndrome del ojo seco

Son numerosas las causas que pueden provocar una mayor sequedad en los ojos, pero una de las más habituales es pasar mucho tiempo frente a las pantallas de teléfonos móviles, tablets y ordenadores, ya que la luz azul es perjudicial. Aunque este hábito lo tienen muchas personas suele afectar sobre todo a mujeres y a jóvenes.

Otro de los factores que suele desencadenar este problema es tener una dieta pobre que cause un deficit en ciertos nutrientes, el uso de lentes de contacto, el consumo de ciertos fármacos como los antidepresivos, padecer una enfermedad autoinmune, tener una edad avanzada, ciertos factores ambientales o desajustes hormonales.

Consejos para evitar el síndrome del ojo seco

Aunque como hemos indicado, son múltiples los factores que pueden desencadenar la aparición del síndrome del ojo seco, hay ciertos hábitos que se pueden incoporar en el día a día y que ayudan a prevenirlo:

Parpadear: aunque es algo que hacemos inconscientemente, a veces no se hace tan a menudo como el ojo necesita, por eso hay momentos, como cuando se está mucho tiempo delante del ordenador o del móvil, en los que hay que incrementar la frecuencia del parpadeo.

Descansar la vista: las pausas visuales son imprescindibles en el caso de que trabajes con pantallas. Es importante que pares al menos cada hora durante 5 minutos y enfoques a distancias más lejanas para que tus ojos descansen de tener la vista fija a una corta distancia.

Lágrimas artificiales: su uso es seguro y es conveniente utilizarlas varias veces al día, sobre todo antes de realizar ciertas actividades como conducir, leer, ver la televisión o cualquier otra acción en la que haya que prestar mucha atención visual.

Evitar la climatización: estar mucho tiempo en ambientes con calefacción o aire acondicionado encendido es perjudicial.



Cuidar las lentillas: es importante que no las uses demasiadas horas y que siempre tengas en cuenta que hay que retirarlas antes de dormir. Otro aspecto fundamental en el uso de lentillas es la higiene tanto para ponerselas como para quitárselas y su mantenimiento.

