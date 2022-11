La marca María Galland está disponible en la tienda online de Pilar Delgado Instituto Estético Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de noviembre de 2022, 17:18 h (CET)

Ahora todas las marcas de productos cosméticos están preparándose para recibir la navidad y ofrecer las mejores herramientas de protección y recuperación a sus clientes.

Además, no hay que olvidar que durante esta temporada el clima cambia radicalmente a uno mucho más frío, así que no es mala idea prepararse con un tratamiento preventivo. Bajo esta necesidad, una de las marcas más recomendadas es María Galland y sus productos se pueden adquirir de la mano de los descuentos que ofrece la página web de Pilar Delgado Instituto Estético.

El cuidado dermatológico en invierno es fundamental Aunque aún faltan varias semanas para la llegada de diciembre y navidad, las temperaturas cambian radicalmente y es normal olvidar que el frío también puede hacer mucho daño a la piel. Por esta razón, lo mejor que se puede hacer es comenzar a tomar precauciones antes de que comiencen las navidades y las altas temperaturas.

Cabe destacar que no solo la larga exposición al sol puede ser dañina, sino también los cambios abruptos de temperatura. En consecuencia, la marca María Galland ofrece todos los productos que se pueden necesitar para evitar estos daños y proteger la piel durante los meses de clima frío.

Productos para cualquier cuidado en la piel Pilar Delgado Instituto Estético tiene los productos necesarios para reparar, sanar y prevenir los daños en el rostro y una de sus principales ofertas son los cosméticos de María Galland. Esta es una marca exclusiva que lleva el nombre de su creadora de origen francés y que juega un papel fundamental dentro del mundo dermatológico. Todo esto, sin ignorar que también son rejuvenecedores y tienen en cuenta situaciones de la salud mental como el exceso de estrés, no dormir bien o no tener una buena alimentación. Gracias a esto, cada vez más personas se suman a usarlos.

Uno de los packs recomendados de esta marca y especiales de navidad es el Pack Lumin’Éclat. Este está compuesto por el sérum 340 y la crema 361 insta-glow, las cuales combinadas hidratan, aportan luminosidad a la piel y energizan, consiguiendo un cutis uniforme y con las arrugas menos marcadas.

Por otro lado, también se puede adquirir el Pack Lift Expert, con la crema 660 y el sérum 640. Un tratamiento reafirmante para pieles envejecidas, con unos resultados excelentes.

Además, uno de los detalles más importantes es que en este momento están ofreciendo un grupo de productos con un descuento del 20 %, motivando a los compradores a ser más conscientes sobre los posibles daños que pueden evitar. Además, también se puede adquirir el cupón de envío gratis si el pedido es de más de una cantidad de dinero determinada.

En conclusión, es posible evitar que los cambios en el clima dañen la piel y hay una gran variedad de formas para llevarlo a cabo. Las personas que deseen adquirir alguno de los productos de la reconocida marca María Galland para cuidar su piel adecuadamente, pueden entrar en la página web de María Galland y conocer todos los detalles de su catálogo.



