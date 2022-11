​La restauración de la cubierta arbórea podría proporcionar hasta un 25% de las reducciones de emisiones necesarias antes de 2030 La Regeneración Natural Gestionada por el Agricultor es un sencillo método aplicado por World Vision en 27 países Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de noviembre de 2022, 14:27 h (CET)

El premiado agrónomo Tony Rinaudo, asesor principal de cambio climático de World Vision, hizo ayer un llamamiento a todos los gobiernos para que inviertan en una solución basada en la naturaleza, probada y de enorme éxito, para hacer frente al impacto del cambio climático: la Regeneración Natural Gestionada por el Agricultor (FMNR por sus siglas en inglés, Farmer Managed Natural Regeneration).



En un acto paralelo a la COP27, en el que World Vision presentó un nuevo informe, Tony Rinaudo dijo que la restauración de los bosques en mil millones de hectáreas de tierras degradadas podría reducir entre el 16 y el 25% de los gases de efecto invernadero existentes, al tiempo que se potencian las comunidades y las economías locales. World Vision lideró el evento de ayer junto con Rainforest Alliance y 1000 Landscapes for 1 Billion People.

En su intervención, en la presentación del informe "Restore Land, Restore Climate”, Tony Rinaudo instó a los gobiernos a invertir en la FMNR, un método de restauración de los paisajes y de recreación de los árboles que mejora la seguridad del suelo y de los alimentos, restablece los medios de subsistencia y mitiga el cambio climático. Sólo en los programas de World Vision se han restaurado más de un millón de hectáreas de tierra.

"La Regeneración Natural Gestionada por el Agricultor ha demostrado ser un éxito en más de 27 países y esta restauración del paisaje puede continuar poniendo a las comunidades en el centro", dijo Tony Rinaudo. "Promoviendo políticas favorables que empoderen y permitan a los agricultores y a las comunidades gestionar de forma sostenible sus tierras, su vegetación y su biodiversidad natural, la FMNR puede ampliarse allí donde más se necesita".

Y añadió: "Dada la enorme rentabilidad de la inversión para los países, los dirigentes nacionales harían una gran tontería si no se plantearan invertir en este enfoque para mitigar el cambio climático e impulsar las economías locales”.

No hay una respuesta única a la crisis climática, pero la Regeneración Natural Gestionada por el Agricultor que aplica World Vision es un método de repoblación forestal que mejora el suelo, restablece los medios de vida y mitiga el cambio climático. Se ha demostrado su éxito en la restauración de tierras en Australia y África.

Como solución a la crisis climática, la FMNR es un enfoque basado en la evidencia de reverdecimiento de paisajes degradados que implica la selección y gestión de árboles y arbustos que crecen a partir de tocones vivos y semillas para lograr una rehabilitación rápida, de bajo coste y escalable de las tierras degradadas.

"Níger es uno de los países más afectados por el cambio climático y la degradación del suelo", explica Hamed Constantin Tchibozo, director del Proyecto de Reestructuración de África de World Vision en Níger. "Las soluciones basadas en la naturaleza, como la FMNR, han demostrado resultados eficaces y sostenibles cuando son adoptadas por los agricultores, las comunidades y los jóvenes, y aplicadas de forma coherente a nivel local y nacional”.

"Es vital que los líderes en la COP27 escuchen las voces de los niños y niñas afectados por el cambio climático. World Vision está en la COP27 para garantizar la acción y compartir una de nuestras grandes soluciones: la Regeneración Natural Gestionada por el Agricultor, una herramienta para regenerar paisajes enteros. Todos los gobiernos deberían invertir en ella ya que es una solución basada en la naturaleza que apoya las necesidades de las comunidades más vulnerables del mundo, para llevar esperanza a los niños y a las generaciones futuras”, concluye Tony Rinaudo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La restauración de la cubierta arbórea podría proporcionar hasta un 25% de las reducciones de emisiones necesarias antes de 2030 La Regeneración Natural Gestionada por el Agricultor es un sencillo método aplicado por World Vision en 27 países Setenta años de atunes, marlines y tiburones como centinelas de la salud oceánica mundial "La sobrepesca sigue siendo la principal amenaza para la biodiversidad marina oceánica" El planeta se calentará 2,4 grados con los planes climáticos de los países Según un análisis de Climate Action Tracker, difundido en la Cumbre del Clima de Sharm el Sheij ​Supervivencia y proliferación de la espectacular corona del rey a pesar de los últimos cambios climáticos Investigación internacional sobre la planta corona del rey - Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid El ferrocarril, en la Semana de la Ciencia Actividades especiales en el Museo del Ferrocarril de Cataluña y en el de Madrid