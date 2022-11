Vivir de alquiler es tirar el dinero para un 43% de los jóvenes Aquellos que han intentado comprar una casa en 2022 lo han hecho motivados por considerarlo una inversión de futuro en un 46% de las ocasiones Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 15:48 h (CET)

Ser joven e independizarse pueden parecer dos conceptos antagónicos, más todavía si esa independencia lleva implícita el hecho de ser propietario. Aún con lo difícil que resulta abandonar el nido, un 43% de la juventud cree que vivir de alquiler es tirar el dinero con las dos manos.

Esta sensación ha ido en aumento con el paso del tiempo, de hecho, en 2021 el porcentaje de quienes creían que ser inquilino era malgastar era de un 37%. La inflación, el euríbor, los elevados intereses o el hecho de tener que recurrir a los préstamos rápidos no son razón suficiente para que prevalezca el deseo de tener una casa en propiedad.

La edad importa. De hecho, los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años piensan así en un 47% de las ocasiones cuando el pasado año solo lo creía un 29% de ellos. La vivienda es una inversión y una seguridad de futuro, y el que alquila es en un 52% de las veces porque no puede comprar.

Perfil del demandante



A la hora de comprar una casa son muchos los factores involucrados en la decisión, tal y como informan desde el portal Fotocasa en nota prensa. Entre ellos está el estilo de vida, el nivel de ahorros y, como no, la situación laboral de cada persona y el sueldo que determina la concesión de una hipoteca.

La media de edad de aquellos que han intentado tener una casa en propiedad es de 29 años mientras que los que se lanzan al alquiler es de 26. El prototipo de comprador suele estar casado o vive ya en pareja (48%) mientras que los solteros o sin compromiso con un 33%.

Desde un punto de vista socioeconómico, el que quiere comprar tiene un mejor sueldo que el que alquila. En cuanto a sexo, no se ha encontrado una diferencia significativa entre quien compra o alquila, pero se sabe que 6 de cada 10 demandantes de vivienda son mujeres.

Por lo general, los inquilinos tienen ingresos inferiores a los compradores. Un 49% de ellos gana entre 1.000 y 2.500 euros mientras que de los que quieren una casa en propiedad, solo un 34% está en esa franja salarial. Los demás están por encima de los 2.500 euros mensuales.

El precio de la vivienda es el mayor problema

En 2022, un 28% de los menores de 35 años ha tenido la iniciativa de independizarse en alguna de las dos modalidades: compra o alquiler. Por alguna razón, no ha logrado hacerlo y la de mayor peso suele ser el precio (a 6 de cada 10 no les encaja el precio con sus posibilidades).

Además de las razones económicas, el 45% asegura que las casas preseleccionadas no se ajustaban a sus necesidades o que no encontraban nada en la zona donde querían vivir. El último obstáculo es la financiación y todo apunta a que será la protagonista en sucesivos estudios.

En un 52% de los casos, el que no compra es porque no puede y se acoge al alquiler como única arma de independencia. También hay más razones, aunque minoritarias, que son la flexibilidad, libertad y movilidad laboral que concede a quien vive de alquiler (un 28% de los jóvenes alquila por ese motivo).

El deseo de tener mejor casa

Entre ese grupo poblacional que se decide a la compra de vivienda, un 32% lo hace con la intención de mejorar la casa en la que vive. Todos ellos son trabajadores en activo a quien les mueve el deseo de tener una mejor situación que la actual. Más razones para querer cambiar de casa son:

Deseo de vivir en pareja (31%).

Cambio de trabajo o de lugar de estudios (22%)

Previsión de que la familia aumente (16%).

Durante este año 2022, el precio de alquiler se ha disparado y ha superado a las cifras de 2007, un año marcado por la burbuja inmobiliaria. Esta es una poderosa razón para que la balanza se incline por la compra en aquellos que puedan permitirse el esfuerzo inicial.

En resumen

Aquellos que han intentado comprar una casa en 2022 lo han hecho motivados por considerarlo una inversión de futuro en un 46% de las ocasiones. El 43% de los jóvenes, por su parte, cree que alquilar es tirar el dinero, teoría que ha ido ganando importancia desde el 2021.



El mercado de alquiler ha ido cambiando a lo largo de estos 2 últimos años marcados por la pandemia de COVID 19. Después de la desescalada, los precios del alquiler bajaron en parte debido a la oferta de esas casas antes dedicadas a los pisos turísticos, pero el 2022 ha vuelto a desequilibrar la balanza. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

