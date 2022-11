¿Puede haber reconciliación entre Dios y Satanás? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

jueves, 10 de noviembre de 2022, 08:34 h (CET) IMPOSIBLE. Los miles y miles de mártires que en España dieron su vida por defender la Iglesia Santa de Dios y librar a España de la posesión de Satanás y sus esbirros, nos están acusando ante el Trono de Dios de cobardes, traidores, apóstatas pues lo que es imposible lo hicieron posible, en España no hubo una reconciliación, sino una CLAUDICACIÓN.

Las palabras que Cristo pronunció contra los escribas y fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados etc. Están en estos tiempos de plena actualidad. España, que era la Luz y Madre para muchas naciones, ahora, en lugar de Luz expanden las tinieblas, y tenemos un gobierno en España, que ni la mente más calenturienta podía imaginar que llegase a ser una realidad. Y ¿Qué decir de la Iglesia Católica? Los arribistas, trepadores, vividores que están y viven de ella, en realidad son sus peores enemigos. No tenemos sacerdotes, Los templos se cierran, proliferan las profanaciones y la Divina Eucaristía anda de mano en mano totalmente desacralizada. Son palabras muy duras, pero Dios es Misericordioso pero implacable, cuando nos obcecamos y nos enfrentamos a El.

ORACION, PENITENCIA Y CONVERTSIÓN, eso es lo que necesitamos para que España vuelva a ser Luz del mundo.

