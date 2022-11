​‘Si mi pulmón hablara…’, una campaña por el diagnóstico molecular del cáncer de pulmón AEACaP y Ricky Rubio Foundation se unen para que todos estos tumores se traten a partir de un diagnóstico molecular completo Francisco Acedo

@Acedotor

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 11:01 h (CET)

La Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y The Ricky Rubio Foundation se han unido para concienciar sobre la necesaria implantación de la medicina personalizada en cáncer de pulmón, gracias a las técnicas de diagnóstico molecular.



Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Pulmón el 17 de noviembre, ambas entidades lanzan la campaña #SiMiPulmónHablara, cuyo objetivo fundamental es transmitir que, en la actualidad, hay fórmulas para escuchar al cáncer de pulmón, para determinar cuáles son sus características moleculares, qué subtipo de tumor es, las mutaciones y los genes que expresa.

#SiMiPulmónHablara

La iniciativa #SiMiPulmónHablara pone el énfasis en los métodos para diagnosticar de forma lo más precisa posible el cáncer de pulmón, “se trata de las técnicas de diagnóstico molecular, unas herramientas vitales para escuchar la información de nuestros pulmones”, ha afirmado Ricky Rubio, jugador de baloncesto de los Cleveland Cavaliers de la NBA, quien se ha involucrado personalmente en este proyecto.

“Cuando una persona tiene la mala fortuna de ser diagnosticada de cáncer de pulmón -ha añadido Ricky Rubio-, su entorno no le suele preguntar si le harán un estudio molecular del tumor. Más bien se pregunta si le van a operar o le van a dar quimio o radio, porque lo del diagnóstico de precisión, casi ni te suena”.

Más vida y más calidad de vida

Las cifras hablan por sí solas en estos ejemplos que pone el Dr. Viteri: "Si comparamos, por ejemplo, la eficacia de la terapia dirigida en pacientes con mutación EGFR (la más estudiada hasta la fecha), el tratamiento personalizado (inhibidores de tirosina kinasa de gen EGFR de tercera generación) consigue una respuesta objetiva de la enfermedad en casi un 80% de los pacientes mientras que la eficacia de la quimioterapia convencional es aproximadamente del 40%. Además, la duración de estas respuestas es muy superior en los pacientes que reciben terapia dirigida (17 meses vs 8 meses)".

