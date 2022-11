El ferrocarril, en la Semana de la Ciencia Actividades especiales en el Museo del Ferrocarril de Cataluña y en el de Madrid Redacción

lunes, 7 de noviembre de 2022, 11:33 h (CET)

El Museo del Ferrocarril de Madrid y el Museu del Ferrocarril de Catalunya, gestionados por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, organizan actividades especiales con motivo de la Semana de la Ciencia, uno de los eventos más importantes de divulgación científica en muchas comunidades autónomas, cuyo objetivo es involucrar activamente a los ciudadanos en los procesos de investigación y desarrollo en ciencias, tecnología e innovación.



Museu del Ferrocarril de Catalunya

En Cataluña coordina la iniciativa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) entre los días 11 y 20 de noviembre. El Museu participa en esta iniciativa desde hace varios años con la aspiración de mostrar el patrimonio ferroviario que protege y conserva, y fomentar el acercamiento al mundo del ferrocarril integrando los aspectos educativos con el entretenimiento.

El 18 de noviembre, de 10:00 a 14:00 h, el Museu se suma al Día de la Ciencia en la Calle, actividad incluida en el programa del Centro de Recursos Pedagógicos del Garraf, consistente en una muestra de divulgación científica en la explanada de la Fragata de Sitges, en la que participa el alumnado de 6º de EP y 1º de ESO. Tanto los alumnos de centros de la comarca (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) como las entidades colaboradoras exponen experimentos, exhibiciones y demostraciones dirigidas a chicos y chicas de 5º y 6º de EP y de 1º y 2º de ESO.

Conjuntamente con la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) el Museu ofrece un taller de eficiencia energética, que compara las ventajas del tren frente a otros medios de transporte.

Más información: www.museudelferrocarril.org

Museo del Ferrocarril de Madrid

Como en ediciones anteriores, el Museo participa en esta edición, programada del 7 al 20 de noviembre por la Fundación para el Conocimiento madri+d, con un completo programa de actividades gratuitas.

Visita guiada a la exposición permanente: 9, 19 y 20 de noviembre, 11:00-12:00 h, 11:30-12:30 h y 12:00-13:00 h, reservas a través de educatren@ffe.es. Visita a la colección de material histórico ferroviario del Museo.

Proyección del documental: 'Los ríos del metal': 10 de noviembre, 18:30 h, no es necesario reservar. Un recorrido por las minas de la provincia de Huelva para conocer su historia y su pasado industrial y ferroviario.

Visita a la factoría Talgo: 11 de noviembre, 10:00-11:30 h, reservas a través de educatren@ffe.es. El objetivo es enseñar los detalles del proceso de fabricación de los trenes Talgo y el desarrollo de sus innovaciones tecnológicas.

Homenaje al ingeniero Ángel Torán: 17 de noviembre, 18:00 h, no es necesario reservar. Durante el acto se proyectará un documental sobre la vida y los desarrollos tecnológicos de Ángel Torán como director de Patentes Talgo.

La fuerza del vapor: 19 de noviembre, 10:30-12:00 h, reservas a través de educatren@ffe.es. Demostraciones de vapor en vivo con los trenes de jardín del parque ferroviario 'Ferrocarril de las Delicias'.

Próximo tren: ¡Intelino!: 19 y 20 de noviembre, 11:00-12:00 h, 12:00-13:00 h y 13:00-14:00 h, reservas a través de educatren@ffe.es. Un tren equipado con tecnología robótica avanzada, diseñado para ofrecer juegos interactivos y aprendizaje STEAM.

