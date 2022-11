Cuestión de preferencias Prefiero a los fumadores de puros que a todos los miembros del PSOE y la UGT que en Andalucía se “fumaron” cerca de mil millones de euros Gabriel Muñoz Cascos

sábado, 5 de noviembre de 2022, 12:01 h (CET) Continúa, la sucia política del gobierno de Sánchez, apoyado por separatistas, herederos de Eta y comunistas que están asolando España. Sus 23 miembros actuales (casi todos prescindibles) han hecho una verdadera piña, en la que se apoyan unos y otros, para intentar mangonear el futuro, aunque esto no lo tienen ya tan claro.

El cateto de la Moncloa tiene que acudir a burdos razonamientos como el comentario despectivo sobre los que fuman puros tratando de decir que son unos potentados despiadados, para seguir asustando a los suyos que ya le están dando la espalda. Por ello, quiero mandar a Sánchez este recado: Sr. embustero mayor del Reino, yo prefiero a los fumadores de puros, pagándoselos de su bolsillo, que a todos los miembros del PSOE y la UGT que en Andalucía se “fumaron” con gran descaro y durante muchos años, cerca de mil millones de euros que estaban destinados a emplearse “como Dios manda” y los gastaron en financiarse ilegalmente, y en mariscadas, prostíbulos y otras lindezas.

También prefiero a quienes fuman puros y crean empresas con muchos puestos de trabajo y, además, rechazan a Bildu, a los golpistas y separatistas catalanes y a los comunistas que quieren la destrucción de España. Igualmente prefiero a los fumadores de puros a losque gastan un dineral enviajes innecesarios y en centenares de asesores y gobiernos elefantiásicos, a cargo del Estado; o los que promueven leyes indignantes como la “trans” o la mal llamada “memoria democrática”.

Y prefiero a los fumadores de puros que son capaces de entregar su dinero para ayudas humanitarias, tanto si lo hacen dando su nombre (Amancio Ortega, por ejemplo) o silenciando su identidad al entregar 200.000 euros para la salvación de un niño. No como los políticos egocéntricos que se precian de haber realizado acciones que jamás hicieron. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

