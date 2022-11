​Eibar acogerá la IV Edición de Eibar Business Market Se celebra los días 17 y 18 de noviembre y reunirá a emprendedores, empresas, startups e inversores Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 5 de noviembre de 2022, 11:49 h (CET)

El foro Eibar Business Market regresa a Eibar los días 17 y 18 de noviembre en su cuarta edición, una iniciativa que reunirá en las instalaciones de Tekniker a empresas, emprendedores, instituciones, startups y fondos de inversión, y que tiene como objetivo impulsar el tejido empresarial y emprendedor de Eibar y Debabarrena.



El departamento de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Eibar viene organizando este foro en los últimos años, si bien la anterior edición, la tercera, se celebró en 2019 ya que los dos años siguientes no pudo realizarse a causa de las restricciones de la pandemia. Las tres ediciones celebradas hasta ahora se han saldado con un importante éxito.

Según ha señalado el alcalde de Eibar, Jon Iraola, “el foro Eibar Business Market se retoma de nuevo después de que no pudiera celebrarse en los dos años anteriores, y vuelve en un momento en el que el emprendimiento se ha vuelto más complejo pero más necesario que nunca debido al actual contexto socioeconómico. En este sentido, este foro genera un contexto propicio para que las empresas den a conocer sus proyectos innovadores y establezcan contactos y relaciones con otras empresas, de cara a facilitar inversiones que les posibiliten el acceso a fuentes de financiación”.

Eibar Business Market se convertirá, por tanto, durante estas dos jornadas, en un espacio de conexión del ecosistema económico de la ciudad y de la comarca, que en esta cuarta edición contará con la participación de referentes nacionales e internacionales en el campo de la inversión, el desarrollo emprendedor y la innovación.

El programa, configurado a través de diferentes paneles específicos, conversatorios, espacios de networking y rondas de negocio, permitirá a las personas asistentes conocer en mayor profundidad la realidad y los recursos locales, profundizar en experiencias de éxito en la configuración de los ecosistemas de innovación y conectar con firmas de inversión, corporaciones a instituciones especializadas en el ámbito del desarrollo emprendedor y startup.

De este modo, el ecosistema inversor estará representado por cerca de 20 firmas, entre otras, referentes como Easo Ventures, Cupido Capital, Innventtur, Bstartup, Zubilabs Venture Capital, Della Capital, Big Ban Inversores Privados, Finnova, Wedid, Caixa Bank Capital One, European Ventures o Red de Inversores Crecer+ Deusto. El perfil de la red de inversores asistentes se estructurará en la posibilidad de inversión en proyectos desde la fase semilla a la serie B.

El primer día del evento, más allá de las rondas de negocio y presentaciones pitch, habrá espacio para reflexionar sobre la situación y retos globales actuales y su impacto en el territorio de la mano de organizaciones y personas referentes vascas, así como para conocer las oportunidades de desarrollo emprendedor y empresarial en el ámbito local y comarcal con Sportek Hub, BPTD, Tekniker y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Además, durante esa mañana, también se dedicará un tiempo a profundizar en las fuentes de financiación y los recursos para el desarrollo de las iniciativas emprendedoras locales y comarcales, con la participación de instituciones como la asociación local Ekingune, la agencia comarcal Debegesa, BIC Gipuzkoa, SPRI, Adegi y el propio Ayuntamiento de Eibar.

Por otro lado, antes de dar paso a las presentaciones pitch, los CEO de Attend2 y Bioekintek, participantes ambas en rondas de negocio de ediciones anteriores, compartirán su proceso de emprendimiento y escalabilidad.

En la segunda jornada, habrá por primera vez un espacio para conocer las oportunidades que ofrecen tecnologías emergentes como el blockchain al desarrollo empresarial y la industria 4.0. Para ello, se contará con la presencia tanto de la empresa local Quidtech, como de entidades reconocidas internacionalmente como Oracle, Alastria (Asociación nacional del blockchain y tecnologías descentralizadas) y Odiseia (Observatorio internacional de inteligencia artificial ).

Asimismo, ese día las personas asistentes podrán conocer las experiencias de Andorra y el Mataró- Maresme en la construcción de ecosistemas de innovación y desarrollo emprendedor, lugares donde se han desarrollado sendas estrategias territoriales de notable éxito.

Por otro lado, las reflexiones y aprendizajes sobre las estrategias para la retención y atracción del talento también serán objeto de análisis en el evento, a través de la iniciativa Urban Forest Innovation Lab de Cuenca, Big Ban Inversores y el Programa Gipuzkoa Talent.

La participación de empresas o personas interesadas para asistir a este foro es gratuita, pero se deberá realizar la inscripción en la página web oficial de la IV edición del Eibar Business Market (www.eibarbusinessmarket.org.). El plazo límite para realizar las inscripciones de cara a las presentaciones pitch y rondas de negocio es el 9 de noviembre y, en el caso del resto, se alargará hasta el 14 de noviembre. Además se podrá seguir el evento vía streaming a través del canal de Youtube del Ayuntamiento. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Eibar acogerá la IV Edición de Eibar Business Market Se celebra los días 17 y 18 de noviembre y reunirá a emprendedores, empresas, startups e inversores ​Cerca de cinco millones de españoles tendrán que abonar este lunes el segundo pago del IRPF, un 10% más que en 2021 La sanción por no abonar este segundo pago puede suponer un recargo en el importe de hasta el 20 %, en función del retraso El nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables afectará a fabricantes, distribuidores y consumidores Obliga a declarar los kilogramos de plástico de todos los envases primarios, secundarios y terciarios que acompañan a la mercancía ACIE advierte sobre las consecuencias de seguir interviniendo el precio del gas de la Tarifa de Último Recurso Según la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), esta tarifa regulada pone en riesgo a los comercializadores de gas en el mercado libre Datos de inflación del mes de octubre de la eurozona, y el PIB del tercer trimestre Comentario económico de Javier Molina, analista senior de mercados para eToro