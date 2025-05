SERSEO integra GEO en su método para posicionar a sus clientes en los sistemas basados en IA

La red de agencias de marketing digital SERSEO se adelanta una vez más al mercado adaptando su método de marketing digital inteligente para PYMEs a los nuevos motores conversacionales como ChatGPT, Perplexity, Gemini o Claude, de esta forma ofrece a sus clientes una ventaja competitiva clave en la nueva era de la búsqueda con IA(g) generativa.

Recientemente, la organización ha anunciado la integración de una nueva estrategia de posicionamiento basada en GEO (Generative Engine Optimization) dentro de su método de trabajo. Esta evolución permite a sus clientes ganar visibilidad no solo en buscadores tradicionales, sino en los nuevos motores de búsqueda conversacional impulsados por inteligencia artificial generativa como, ChatGPT, Perplexity. ai, Gemini, Claude o Microsoft Copilot.

Estos motores están transformando la forma en que los usuarios acceden a la información en todos los sectores. Según diversos estudios, un porcentaje creciente de usuarios ya consulta respuestas generadas por IA antes que los clásicos resultados orgánicos de Google, lo que marca un punto de inflexión en el SEO tal como lo conocíamos.

“Ya no basta con aparecer en Google. Si no estás en la respuesta que genera ChatGPT, simplemente no existes para una nueva generación de usuarios que busca, compara y decide a través de estos sistemas. Por este motivo, en SERSEO hemos integrado este cambio dentro de nuestra metodología para que nuestros clientes, principalmente pymes, no solo no se queden atrás, sino que ganen ventaja”, explica Miguel Manrique Ordax, CMO y cofundador de SERSEO.

Una evolución natural para una empresa que siempre ha ido un paso por delante SERSEO no es ajena a la transformación digital provocada por la IA. De hecho, la compañía fue pionera hace meses en la creación y puesta en marcha de los primeros Chatbots IA personalizados para pymes, a precios asequibles y adaptados a la realidad de negocios locales. Esta iniciativa marcó el inicio de una línea de innovación permanente orientada a integrar la IA generativa de forma práctica y rentable para los pequeños negocios.

“Desde hace años, en SERSEO nos hemos distinguido por anticipar tendencias tecnológicas, adaptarlas al mundo real de la pyme y convertirlas en herramientas de trabajo. No vendemos humo, sino resultados. El hecho de integrar GEO en nuestro método, es solo el siguiente paso”, añade Silvia Jiménez, responsable del Programa de Alto Rendimiento (PAR).

Qué es GEO y por qué es vital para las pymes GEO (Generative Engine Optimization) es una evolución natural y lógica del posicionamiento online que busca optimizar los contenidos y la presencia digital de una empresa para que sean relevantes, citables y visibles en los motores de respuesta basados en IA, más allá de los buscadores tradicionales de las últimas dos décadas: Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex..

A diferencia del SEO tradicional, GEO tiene en cuenta como estos sistemas interpretan, sintetizan y recomiendan información. Esto incluye aspectos como:

La estructura semántica del contenido.

La claridad de las respuestas a preguntas frecuentes.

El uso de lenguaje natural y términos conversacionales.

La presencia en medios indexados por los modelos de IA.

La autoridad percibida de la fuente digital.

Además, esta estrategia no descuida los nuevos entornos de búsqueda social, como TikTok, YouTube Shorts o Instagram Reels, donde muchos usuarios, especialmente jóvenes, buscan información con el mismo propósito que en un buscador web.

Integración eficiente dentro del método SERSEO La estrategia GEO no es un módulo aislado, sino que se integra completamente dentro del método SERSEO, un enfoque probado que prioriza la eficiencia siguiendo la Ley de Pareto: solo se implementa el 20% las acciones que generan el 80% los resultados.

En la fase de visibilidad digital, los contenidos son diseñados no solo para SEO clásico, sino también para ser captados por modelos como ChatGPT o Perplexity.

En la fase de captación de leads, los contenidos se vinculan a funnels optimizados para los usuarios que llegan desde búsquedas conversacionales.

En la fase de fidelización, se aprovechan las respuestas generadas por IA para construir autoridad digital duradera.

SERSEO proporciona también herramientas como prompts predefinidos, plantillas de contenido, scripts de video y automatizaciones integradas con su CRM, adaptando todo el ecosistema digital de la pyme a las nuevas exigencias de búsqueda inteligente.

Ventaja competitiva para las pymes en una nueva era de internet Esta evolución sitúa a SERSEO a la vanguardia del marketing digital para pequeños negocios, consolidando su modelo de franquicia de agencias como una red con capacidad de innovación real y con resultados medibles. La organización ya trabaja en nuevos desarrollos que permitirán a sus agencias asociadas auditar la visibilidad de sus clientes en motores conversacionales, y ajustar estrategias en tiempo real.

“Lo importante no es solo que SERSEO innove, sino que esa innovación esté al alcance de cualquier pyme a un precio justo, ese siempre ha sido nuestro propósito de transformación masiva. Con GEO hemos vuelto a demostrar que lo podemos hacer, manteniendo nuestra promesa: eficiencia, rentabilidad y resultados”, concluye Miguel Manrique-Ordax.

Sobre SERSEO Marketing Digital Inteligente

Con más de 25 años de experiencia, SERSEO es una red de agencias de marketing digital centrada en la transformación digital de pymes, autónomos y microempresas. Su modelo de consultores asociados ofrece soluciones reales, aplicables y eficientes a través de su exclusivo método de los 3 pasos. En su última fase de crecimiento, SERSEO ha lanzado herramientas basadas en inteligencia artificial para pymes, ha reforzado su comunidad de agencias y prepara una nueva generación de soluciones integradas bajo su marca de innovación SERSEO Labs.

