Dies irae, dies illa... Solvet saeclum in favilla

Estos días son propicios para que cualquier corazón justo reviente ante tanta miseria de “memoria histórica a la medida”. Para colmo, a ese mediático título le quieren “lubricar” añadiéndole el apellido “democrática”.

Los “maestros”, pedagogos ministeriales, encargados de remodelar, clasificar y difundir la Historia de todos los españoles han sido escogidos entre los miembros más “agradecidos” al hechicero político y a sus aliados, advenedizos rebeldes separatistas de origen elitista (no vayan a pensar que procedían del paro).

No es difícil intuir el devenir de “su serie” histórica: lapsus, que llamarán interruptus, borrado de ficheros (antigüedad desconocida), ignorancia detodo aquello que pueda perjudicarles..., granadas expansivas contra la infancia...,una historia sin calendario..., la historia de una negación de la misma... (parece ser que la mentira viene de “palacio”).

Todo esto es normal; el programador intelectual que nos ha presentado el PSOE es lo que es, un endiosado “emperatriz” (mandatario necesitado de muchas caricias), con cultura mal copiada e inteligencia impropia de una juventud “limpia, ilusionada y creativa”. Nos encontramos en pleno desarrollo de una nueva España, dibujada bajo la premisa de borrar todo lo anterior.

Los ejecutores..., personas que no han conocido nuestra historia moderna (anterior a 1978), personas que no han sufrido ni experimentado aquellos años, personas que no habían nacido... Su historia ha sido el boca a boca... (con un agravante: los que la cuentan no conocen el cepillo de dientes y mucho menos la pasta dentífrica... ¡vaya boquita!)

Dos preguntas me llenan de preocupación:

Primera.- Los españoles hicimos una transición ejemplar, pasamos muchas páginas (las que producen odios y rencores), nos dimos la mano y nos comprometimos a AVANZAR DEMOCRÁTICAMENTE JUNTOS.

Puede que algunos lo hayan olvidado... puede..., pero los POLÍTICOS, los GOBERNANTES, no pueden olvidar aquel compromiso histórico.

¿Alguien puede explicarme por qué hoy, dirigidos por el Partido que avaló aquellos acuerdos, estamos permitiendo que ciertas personas y partidos destrocen la BUENA VOLUNTAD de los españoles de 1978?

Segunda.- ¿Dónde están los intelectuales,los eruditos, los académicos, los catedráticos, los profesores, los miembros de las Reales Academias de la Historia y de la Lengua? ¿A qué se debe su silencio? ¿Por qué su tácito consentimiento?

El pueblo llano, esperaba de todos ellos valentía y responsabilidad histórica.

Todas las guerras civiles llevan consigo el enfrentamiento entre territorios, entre personas con distinta ideología política, entre personas reclutadas en el sitio que no les correspondía, entre familiares emigrantes de su tierra natal... entre amigos mal situados...

En todas esas guerras, aparecen las venganzas, los odios y los miedos, que, juntos, llevan a unos a matar porque sí y a otros a disparar porque les obligan. Finalizadas las guerras civiles, aparece la esperanza de la convivencia y la ilusión construye el futuro... Pero..., por desgracia, hoy estamos comprobando que el RENCOR POLÍTICO-VENGATIVO IDEOLÓGICO ha quedado en el subconsciente de ciertas personas...ES EL CÁNCER QUE NOS ESTÁ INVADIENDO CON METÁSTASIS GENERALIZADA.

Con milimétrica actuación de laboratorio, el programa se desarrolla sin prisas pero sin pausas... A la voz de mando o sugerencia, cientos de cuerpos hambrientos se lanzan a vociferar calle por calle y a buzonear casa por casa, aquello que les han ordenado ¿Por qué? ¿Cómo lo justifican?... ¡Consignas!, gritan, ¡fascistas!

Los demás, calladitos que en boca cerrada no entran moscas... Como siempre equivocamos la prudencia con la dignidad y el poner la otra mejilla con lo que llaman “convivencia justa”... Somos perdedores por acción y por omisión...

Hablan los cargos políticos (tienen que justificar sus sueldos) y piden “comisiones de investigación” (forma de alargar un problema que ya no tiene solución).

Mientras, el proyecto de una nueva España ultima sus últimas fases... donación de competencias... presos de sangre... fronteras... milicia propia... control de caja... TODO SONRIENDO PARA QUE LOS QUE “VOTAN y TRABAJAN”, NO SOSPECHEN... Hay futbol, masculino y femenino... hay bonos para financiar “culturismo social”... hay proyectos de amiguetes bien subvencionados... Aparece el transporte casi gratis... la Iglesia, en comandita, también calla...

Con tanto follón, me explico el silencio de las grandes figuras intelectuales (la pela es la pela)... aunque tengo que reconocer que algunos sin medallas ni títulos son valientes servidores de una INFORMACIÓN OBJETIVA y CRÍTICA A LA VEZ. ¡Gracias!

Algunos me dicen que vaya revoltijo de ideas, que la principal no destaca, que no sigo un buen guion analítico... bueno, que me pierdo... Puede ser... es CULPA DE TODO LO QUE LLEVO DENTRO... y CUANDO UNO VOMITA, NO ES SELECTIVO.

Tenemos lo que votamos... Antes con el sudor de nuestra frente, comíamos..., ahora lo hacemos con los bonos sociales y los vales para el comedor. Antes, trabajando construimos la España que nuestra juventud se ha encontrado... ahora, mal visto el esfuerzo, la sociedad se deteriora y vive con la esperanza de poder cobrar el paro...

Ya lo decía un político carismático, como Joaquín Leguina: “la culpa de lo que pasa con nuestra juventud, la tenemos los políticos; la hemos utilizado, para nuestro beneficio, y cuando les llega la hora de trabajar y de producir... sin formación, no saben ni plantar un árbol” ( todo ello, más o menos... el fondo SÍ es exacto).

Las “salvas” (existen muchas clases de ellas), han comenzado a sonar... ¿A quién están ESPERANDO y SALUDANDO...? Sería prudente que comenzáramos a cuidar nuestra “puntería”... En democracia, CADA VOTO ES UN DISPARO... En los levantamientos CADA DISPARO PUEDE SER UN VOTO MIEDOSO... ¡ELIJAMOS!

Oro supplex et acclinis...... Suplicante y humilde te ruego Cor contritum quasi cinis: Con el corazón casi hecho ceniza Gere curan mei finis... Toma a tu cuidado mi destino