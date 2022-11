De carrerilla y sin freno hasta las semifinales: los equipos españoles mantienen su ritmo demoledor en el Mundial Pádel Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 4 de noviembre de 2022, 10:04 h (CET)

Se disputaba la ronda de cuartos de final tanto en el cuadro de candidatos al título como en el resto de categorías y nuestros dos equipos han seguido por la senda del triunfo y del avance por aplastamiento. Sin problema alguno, se enfrentaban a Portugal en mujeres y a Chile en hombres y el resultado era el mismo: victoria total.



En lo que respecta a las pupilas de Icíar Montes, se las veían en primer lugar con Ana Catarina Castro y Kátia Rodrigues, pareja a la que se enfrentaron Alejandra Salazar y Gemma Triay con un resultado de 6-0 y 6-1. A estas les siguieron Ari Sánchez y Paula Josemaría para luchar por el segundo punto ante Sofia Araújo y Helena Machado, a las que derrotaron por 6-1 y 6-3.

El tercer y definitivo punto, aunque daba igual, decidieron disputarlo, en este caso Bárbara Las Heras y Vero Virseda frente a Margarida Fernandes y María Dos Santos (6-1 y 6-1).

En el caso de los hombres, la eliminatoria se saldó con un 2-1 a favor de los nuestros venciendo en primera instancia 'Momo' González y Paquito Navarro a Cristóbal Martínez y Claudio Santibáñez por 6-3 y 6-1 y seguirles Ale Galán y Miguel Yanguas con un 6-1 y 6-2 sobre Ignacio Lehyt y Javier Valdés. El tercer punto no cayó del lado español porque Arturo Coello y Javi Garrido se retiraron ante Ian Walker y Daniel Salinas, pues ya nada había en juego.

Pasando a hablar de Argentina, decir que en féminas superaban a Suecia tras el cambio de última hora de la FIP que dio el pase a las europeas en detrimento de Brasil, por un contundente 3-0. Delfina Brea y Aranza Osoro abrieron el camino con un cómodo 6-1 y 6-2 sobre Ajla Behram y Baharak Soleymani, al tiempo que Julieta Bidahorria y Virginia Riera sufrieron algo más al verse con Amanda Girdo y Carolina Navarro (6-3 y 7-5).

El tercer punto sería obra de Claudia Jensen y Daira Valenzuela en apenas 45 minutos de juego con un 6-3 y 6-0 sobre Ida Jarlskog y Smilla Lundgren.

El equipo masculino realizó la misma estrategia que el español, pero en su caso ante Paraguay, ganando los dos primeros puntos y cediendo el tercero. Los puntos de los albicelestes fueron obra de Fede Chingotto y Agustín Tapia (6-0 y 6-1 sobre Martin Abud y Santiago Castañeyra) y de Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk, los 'Super Pibes', con un 6-3 y 6-1 ante José Benítez y Carlos Miltos, retirándose Maxi Sánchez y Fernando Belasteguín de su partido ante Horacio Adorno y Sebastián Rodríguez.

En el resto de partidos de cuartos de final femeninos de las posiciones 1 a 8, Bélgica volvió a sorprender, dando otro zarpazo al torneo y ganando a Francia por 2-1 a pesar de haberse adelantado en la eliminatoria, mientras que Italia consiguió un 3-0 sobre Alemania. Ahora, España se las verá con la ''matagigantes'' Bélgica y Argentina se medirá a Italia en semifinales.

De las posiciones 9 a 12, Brasil vencía por 3-0 a Estados Unidos y Países Bajos obtenía un 2-1 sobre Uruguay, por lo que el noveno y décimo puesto se lo jugarán Países Bajos y Brasil y el 11 y 12 Uruguay y EE. UU.

Por último, del puesto 13 al 17 se lo disputan en una fase de grupos entre Chile, México, Paraguay, Japón y Emiratos Árabes Unidos.

Mirando ahora a la competición masculina, España se las verá con Francia y Argentina con Brasil, mientras que del puesto 5º al 8º hay partidos entre Chile vs. Bélgica y Paraguay vs. Portugal. Entre los puestos 9 y 12, México vencía por 2-1 a Uruguay e Italia lograba un 3-0 sobre Ecuador midiéndose los vencedores de cada eliminatoria entre sí y los perdedores entre sí para conocer la posición final de cada escuadra.

Del puesto 13 al 17 están peleando Países Bajos, Gran Bretaña, Catar, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas De carrerilla y sin freno hasta las semifinales: los equipos españoles mantienen su ritmo demoledor en el Mundial Pádel ​Policías remando contra la artritis hasta el Atlántico La travesía en kayak de 600 km para dar visibilidad a las personas afectadas se inicia el 6 de noviembre ​"Empieza una segunda etapa en mi carrera deportiva" Joan Mir, piloto de Suzuki, es el protagonista de la nueva entrega del programa de DAZN donde analiza esta temporada y su fichaje por Honda ​Nueva jornada y nuevo doblete: España sigue imbatida en la fase de grupos del Mundial Pádel Iñigo Elosegui se incorpora al Equipo Kern Pharma El ciclista vasco, último fichaje de la formación navarra