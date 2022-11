Carta para Irene Montero La maldad no tiene género... Las ideologías sí Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 3 de noviembre de 2022, 09:45 h (CET) Doña IRENE MONTERO, MINISTRA Congreso de los Diputados Madrid - España

El lunes, festividad de Todos los Santos, enterraron a una pequeña, llamada Olivia, muerta a manos de su madre. La justicia humana llegó tarde y, sin sospecharlo, pudo ser motivo de que la locura de una persona se convirtiera en venganza y ésta en muerte.

Sólo deseo recordar que siendo inexplicables estos casos, sin embargo, se dan y, además, ciertas ideologías quieren convertirlos en violencia machista.

La maldad no tiene género... Las ideologías SÍ.

Para ciertas ideologías, los actos femeninos caminan bendecidos... Sus falsedades son su defensa... Sus secuestros son una huida del hombre... Sus agrupaciones no son para defender al menor sino para defenderse del “del malo, el padre”...

¡Ministra de un Gobierno de TODOS los ESPAÑOLES!

Las barbaridades que pueda cometer cualquier ser humano, llevan el género que les tocó al nacer...

En estas situaciones NO EXISTE EL “TRANS...”

Mujer mala... Hombre malo... Matrimonio malo... Pareja mala... Yo, tú, él, CADA UNO CON SU GÉNERO. Ustedes, falsas feministas, no defienden... porque MIENTEN... porque SECUESTRAN... porque se CREEN SUPERIORES...

Señora, Irene Montero, cuando vea crecer las flores en la tumba de OLIVIA, recuerde que parte de culpa la tienen LAS FALSAS IDEOLOGÍAS FEMINISTAS.

Un saludo. No la quiero.

