Ivanti amplía su plataforma Neurons para hacer posible el Everywhere Workplace y permitir a los empleados un autoservicio excepcional y seguro mientras trabajan ‘desde cualquier lugar’ Comunicae

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 09:48 h (CET) Ivanti celebra el National Cybersecurity Awareness Month (Mes Nacional de la Concienciación sobre la Ciberseguridad), y reafirma su compromiso de ofrecer las máximas capacidades de seguridad en todos sus servicios Ivanti, el proveedor de la plataforma de automatización Ivati Neurons que descubre, gestiona, seguriza y da servicio a los activos de TI desde la nube hasta el dispositivo, anuncia la incorporación de nuevas capacidades a su plataforma Ivanti Neurons, destinadas a hacer mas segura la experiencia del usuario, la productividad y los activos de las empresas. Con este lanzamiento, Ivanti se mantiene fiel a su misión de hacer posible y seguro el trabajo ‘desde cualquier lugar’ (Everywhere Workplace), combinando la gestión de servicios empresariales, la gestión unificada del dispositivo (UEM) y la ciberseguridad, con el fin de dotar al departamento de TI de una visión 360º de todo los equipos de la organización, proporcionando visibilidad, contexto y permitiendo la resolución automatica de problemas.

Ivanti Neurons es una plataforma de hiperautomatización que combina la inteligencia artificial (IA)con el aprendizaje automático (Machine Learning), para hacer frente a las crecientes demandas de los equipos de TI y de ciberseguridad en la transición hacia el trabajo híbrido y el espectacular aumento de dispositivos, datos y trabajadores remotos que está teniendo lugar actualmente a nivel global. De forma autónoma, autocura los dispositivos y proporciona a los usuarios finales experiencias de autoservicio personalizadas. Ivanti Neurons utiliza la hiperautomatización para proveer inteligencia en tiempo real en todos los activos tecnológicos de una organización, incluidos los terminales y el IoT, a la vez que permite una experiencia de empleado a nivel de consumidor. Ivanti prevé actualizaciones periódicas de Ivanti Neurons, además de su comprimiso con la mejora continua de las soluciones de toda la plataforma, para ayudar a las organizaciones a proteger, de forma rápida y segura, el trabajo desde cualquier lugar.

"Ivanti está experimentando un espectacular crecimiento en toda su gama de productos, a la vez que mantiene el foco en ofrecer una experiencia excepcional a sus clientes", afirmó Srinivas Mukkamala, director de Producto de Ivanti. "El Mes de la Concienciación sobre la Ciberseguridad es una iniciativa que tiene un especial valor, pues representa una oportunidad para que todas las empresas refuercen su postura de seguridad y mejoren su gestión de riesgos. A medida que las organizaciones evolucionan desde estrategias de ciberseguridad reactivas a proactivas, las posibilidades de éxito de un ciberataque disminuyen significativamente".

Estas son algunas de las más recientes innovaciones en materia de ciberseguridad publicadas este trimestre, centradas en aspectos relacionados con la racionalización, la automatización y la integración de tareas y sistemas:

Ivanti Neurons for Zero Trust Access proporciona un acceso seguro de confianza cero y visibilidad a través de ecosistemas de aplicaciones distribuidos para nubes locales, privadas y públicas. Ivanti Neurons for Zero Trust Access identifica a los usuarios, dispositivos y aplicaciones de riesgo, protege los activos de la empresa y de los usuarios con cuarentena y corrección automatizadas ,y evita las amenazas de movimiento lateral con un control de microsegmentación adaptable por aplicación. Ivanti se ha asociado con Lookout, Inc. con el objetivo de proporcionar protección de Secure Web Gateway (SWG) y Cloud Access Security Broker (CASB), ofreciendo DLP, E-DRM, EDM, detección de malware, gestión de contenidos web y respuesta a incidentes de primera clase como parte de una solución total de Secure Services Edge (SSE).

Ivanti Neurons for Secure Access actualiza las implementaciones de RPV (Redes Privadas Virtuales) al centralizar la gestión de Ivanti Connect Secure e Ivanti Neurons for Zero Trust Access. Esta plataforma de gestión y análisis en modo SaaS proporciona una única interfaz unificada que permite a los administradores de seguridad gestionar de forma centralizada, rápida y eficaz, todas las implementaciones de puertas de enlace ICS, a la vez que responde automáticamente a las actividades de riesgo de usuarios, dispositivos y aplicaciones. Ivanti Neurons for Secure Access ha incorporado la posibilidad de que los administradores gestionen en su totalidad sus puertas de enlace ICS desde la nube, y utilicen plantillas de configuración para desplegar las actualizaciones de forma rápida y sencilla en varias puertas de enlace, o incluso "levantar y cambiar" las configuraciones de una puerta de enlace a otra.

Ivanti Neurons for Patch Management permite a las empresas adoptar un modelo basado en el riesgo para la gestión de parches. Esta solución nativa en la nube hace que los clientes puedan priorizar y parchear las vulnerabilidades en función de la exposición al riesgo activo, la fiabilidad del parche y la conformidad del dispositivo. La compatibilidad total con macOS ha estado disponible desde el lanzamiento de Ivanti Neurons for Patch Management, en una experiencia híbrida en las instalaciones físicas y en la nube. Con la última versión, las empresas pueden detectar – de forma active desde la nube - las vulnerabilidades en los dispositivos Mac, mejorando así el conocimiento general de la postura de ciberseguridad en los dispositivos de los usuarios. "La gestión de parches no está exenta de desafíos para las empresas", afirmó Ed Amoroso, director General y fundador de TAG Cyber. "Aquellas organizaciones que no sean capaces de identificar, adquirir, verificar e instalar parches, podrían sufrir vulnerabilidades que desembocarían en fallos que se hubieran podido evitar facilmente. Proveedores como Ivanti resultan vitales para las empresas a la hora de gestionar, segurizar y dar servicio a todos sus activos."

Durante 2022, Ivanti ha lanzado una docena de nuevos productos y capacidades de ciberseguridad, para apoyar a las empresas en su transición hacia un modelo de autoservicio excepcional y seguro para sus empleados.

"Impulsar la transformación digital es la garantía para impulsar el cambio hacia un mundo cada vez más interconectado", afirmó Chris Rodríguez, director de Investigación de IDC. "Desgraciadamente, esta rápida irrupción tecnológica ha confundido los controles de seguridad heredados. La parte positiva, es que las nuevas tecnologías de seguridad de confianza cero, incluido el acceso a la red Zero Trust (ZTNA), ofrecen un modelo actualizado que proporciona un acceso seguro y compatible con las exigencias de un mundo transformado digitalmente".

Para más información: Ivanti Neurons.

#############################

Sobre Ivanti

Con Ivanti, trabajar ‘desde cualquier lugar’ es posible. Para mantener su productividad mientras teletrabajan, los empleados utilizan un sinfín de dispositivos para acceder a las aplicaciones y a los datos a través de diferentes redes. La plataforma de automatización Ivanti Neurons conecta las soluciones líderes del sector de gestión unificada de dispositivos, ciberseguridad y gestión de servicios empresariales, proporcionando una plataforma de TI unificada que permite a los dispositivos autocurarse y autoprotegerse, capacitando a los usuarios para el autoservicio. Más de 45.000 clientes, entre los que se encuentran 96 de las 100 empresas de la lista Fortune, han elegido Ivanti para descubrir, gestionar, segurizar y dar servicio a sus activos de TI desde la nube hasta el terminal, ofreciendo excelentes experiencias de usuario final a los empleados, dondequiera y comoquiera que trabajen. Para más información, acceder a www.ivanti.com y seguir a @GoIvanti.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.