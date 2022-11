​Nueva jornada y nuevo doblete: España sigue imbatida en la fase de grupos del Mundial Pádel Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 10:07 h (CET)

Otro día más de competición, el segundo, y un nuevo trámite para nuestros equipos, que han superado sin oposición ni contratiempos sus dos eliminatorias, al igual que Argentina, nuestro principal rival.



Nuestro equipo femenino se medía a Alemania con el objetivo de abrir brecha en el Grupo A, y lo consiguió con un amplio 3-0 ante las germanas. De nuevo, la seleccionadora no consideró hacer ningún ensayo y únicamente cambió una de las parejas, dando descanso a Ari Sánchez y Paula Josemaría y dejando que debutasen en un Campeonato del Mundo Vero Virseda y Bárbara Las Heras, midiéndose estas a Denise Höfer y Victoria Kurz por 6-3 y 6-1; por su parte, Bea González y Martita Ortega lograron un 6-0 y 6-1 ante Kristina Clement y Corina Scholten y, por último, Alejandra Salazar y Gemma Triay obtuvieron un doble 6-0 sobre Saskia Kruse y Luciana Renic.

Si hablamos del combinado masculino, era el turno de verse las caras con Portugal, a priori el rival más duro del grupo, pero los de Juanjo Gutiérrez lo solventaron sin contratiempos (3-0). España formó con Javi Garrido y Juan Lebrón venciendo estos por 7-5 y 6-1 a Miguel y Nuno Deus; Arturo Coello esta vez acompañado de Paquito Navarro consiguieron un 6-3 y 6-2 sobre Pedro Araújo y Afonso Ramos mientras que en el tercer y definitivo choque, 'Momo' González se unía a su compañero habitual, Álex Ruiz, para lograr un 6-0 y 6-1 ante Henrique Barbosa y Pedro Ferreira.

Con este resultado, tanto nuestras chicas como los chicos consiguen pasar a cuartos de final, si bien aún queda una jornada más de competición en lo que a la fase de grupos se refiere, midiéndose ahora a Chile en mujeres y a Gran Bretaña en hombres.

Argentina no tuvo problemas tampoco en mujeres para conseguir un 3-0 sobre Bélgica, alineando a Delfi Brea junto a Aranza Osoro (6-0 y 6-2 ante An-Sophie Mestach y Helena Wyckaert), a Julieta Bidahorria esta vez al lado de Virginia Riera (6-0 y 6-1 sobre Astrid Dierckx y Michelle Van Mol) y a Claudia Jensen y Daira Valenzuela, la pareja más joven de la competición con 17 y 18 años, respectivamente pero con un aplomo tremendo para imponerse a Elyne Boeykens y Elizabeth Wyckaert por 6-4 y 6-2.

Su equipo masculino recibía a Italia y también obtenía un claro 3-0 obra de Martín Di Nenno y Agustín Tapia (6-4 y 6-2 sobre Simone Cremona y Marco Cassetta), Fernando Belasteguín y Fede Chingotto (6-3 y 6-2 sobre Giulio Graziotti y Riccardo Sinicropi) y 'Sanyo' Gutiérrez y Juan Tello (6-3 y 6-4 ante Daniele Cattaneo y Lorenzo Di Giovanni).

En cuanto al resto de resultados, comentar que en mujeres, Japón fue capaz de arañar un punto en la eliminatoria ante Uruguay que aunque no le sirvió para puntuar, sí que es una inyección moral muy importante para las niponas, quienes vencieron en uno de los tres partidos y en otro llegaron incluso a forzar un tie break pero que tuvieron el contratiempo de la lesión de una de sus jugadoras, que se retiró de la pista entre lágrimas.

En el duelo masculino entre Egipto y Catar serían los primeros los que se llevasen los puntos por un acumulado de 2-1 mientras que en mujeres, Suecia mostró de nuevo su mejor versión con una victoria contundente (0-3) ante Paraguay. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Nueva jornada y nuevo doblete: España sigue imbatida en la fase de grupos del Mundial Pádel Iñigo Elosegui se incorpora al Equipo Kern Pharma El ciclista vasco, último fichaje de la formación navarra ​Pablo Suárez culmina su exitosa temporada en RX2e junto a su afición en Barcelona El piloto grancanario consiguió la cuarta posición en la Final, llegando a las puertas del podio delante de su afición Laura Casabuena se mete en la final All Around de su primer Campeonato del Mundo Logra la clasificación para la final que se celebrará el próximo jueves 3 de noviembre ​El Equipo Kern Pharma renueva a ocho corredores Los jóvenes seguirán ligados a la formación hasta 2024