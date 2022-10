Programador, la profesión sin paro Tiene una serie de beneficios que van más allá del sueldo. Uno de los más importantes es la posibilidad de desarrollar el trabajo de manera remota Redacción

lunes, 31 de octubre de 2022, 13:46 h (CET)

El paro es un problema recurrente en nuestro país, y raro es el trabajador que no se ha encontrado en esa situación alguna vez, lo cual es muy estresante. Sin embargo, y a pesar de que el desempleo es alto en España, hay profesiones que no lo conocen como la de los programadores, a la que ahora podemos acceder gracias a un master en programación de Assembler Institute.

No tenemos que desplazarnos

Muchas personas quieren formarse mientras trabajan, y de hecho siempre es mejor hacerlo cuando se tiene la tranquilidad de poseer unos ingresos mensuales, pero hay un problema y es que por horarios no siempre se pueden desplazar a un centro de estudios.

Esto se soluciona gracias Assembler, pues en esta escuela de programación podemos hacer un máster desde casa, sin tener que ir a ningún sitio, lo que lo hace todo mucho más sencillo.

Nos formamos con especialistas del sector

Otra de las ventajas es el plantel de formadores que nos ofrecen, puesto que no son profesionales de la docencia, sino expertos que dirigen empresas o tienen cargos relevantes en algunas de las más importantes de España.

Es crucial que esto sea así, ya que nadie mejor que ellos sabe lo que demandan las compañías de los profesionales de la programación, y además permite que el máster se desarrolle de una manera práctica, pues los alumnos trabajan en proyectos reales desde el principio.

El dinero no es un problema

Los estudios fuera del sistema público no suelen ser económicos y eso es un gran problema a la hora de formarnos, pero en el Assembler Institute no quieren que esto sea un inconveniente que nos impida mejorar nuestro futuro profesional.

Por eso, han creado una financiación un tanto especial por la que en un principio solo hay que aportar el 10 % del importe, pudiendo retrasar el pago del otro 90 % hasta que encontremos un empleo.

Un programador, incluso uno recién salido, gana un sueldo más alto que el promedio en España, por lo que no tendremos problemas a la hora de pagar las cuotas, las cuales no son un gasto sino toda una inversión en nuestro futuro.

Ser programador no solo ofrece la ventaja del sueldo

Convertirse en programador tiene una serie de beneficios que van más allá del sueldo, siendo uno de los más importantes la posibilidad de desarrollar el trabajo de manera remota. Eso significa que podemos vivir donde nos apetezca, siempre que haya una conexión de Internet, y con experiencia incluso se puede trabajar para empresas de otros países en remoto, en donde los sueldos son más altos que en España.

Además, no hay mejor trabajo a la hora de conciliar la vida familiar y la profesional, ya que estar todo el día en casa nos permite ver crecer a los niños, pasar más tiempo con nuestra pareja, acompañar a los pequeños al colegio, hacer actividades con ellos, e incluso cuidar a los familiares mayores. Por último, una vez que ya tenemos experiencia, cambiar de trabajo será muy fácil, buscando un mejor sueldo o incluso nuevos retos que nos estimulen.

