El poema de Bertolt Brecht

Los poemas de Brecht, dadas las circunstancias tal como vivimos en el espacio que nos facilitan los poderes establecidos, misteriosos y con acólitos de corazón de madera y talonazo con brazo de cara al sol, son de cuidado, de aquí la necesidad de acudir a los poemas de Brecht, un autor clásico perenne, para el que no se necesita diccionario. Para saborearlo aquellas personas lúcidas que deseen conocer cómo leerlo y utilizarlo como escudo de defensa, por ejemplo:



No os dejéis seducir: no hay retorno alguno. El día está a las puertas, hay ya viento nocturno: no vendrá otra mañana.

Aquí en esta España irredenta el aire que se respira, es el de una amenaza flotante que insulta y amenaza cada día con más ímpetu y descaro seguros de su cercano triunfo, pero como es muy dura de mollera se equivoca y tiene que retrocede, sin aceptar la metedura de pata, propio de camisas negras con uniforme de demócrata que no se lo creen ni ellos mismos. Por lo que:

No os dejéis consolar. Vuestro tiempo no es mucho. El lodo, a los podridos. La vida es lo más grande: perderla es perder todo.

Tremendo error considerar que uno no le importa lo que sea, pues si no me meto con ellos, ellos no se meterán conmigo. Peligrosa complacencia de alto coste con iba incluido, porque puede ser demasiado tarde para su propio pellejo, Y como tenemos en fresca actualidad, me refiero a los restos de Queipo de Llano y sus restos a los pies de la Virgen de los toreros Macarena guapa, guapa.

No os dejéis engañar con que la vida es poco. Bebedla a grandes tragos porque no os bastará cuando hayáis de perderla.

Y viene al pelo tras muchos años de insistentes denuncias históricas Únicamente argumentadas los estudios logrados con enormes esfuerzos ante la resistencia puesta, fueron unos cuarenta y nueve mil los mandados a asesinar por tan religioso y singular sanguinario personaje con fajín de general llevaba puesto en su decorado religioso. Actitudes muy propias de una de las dos Sevillas y la religiosidad.

Vivimos momentos tensos donde los medios de comunicación vienen jugando un papel importante y a la vez provocando intenciones divididas, según los poderes que los comandas, lo que pone en dudas las transparencias entre la verdad y la mentira. Y crece en criterios que confunden al cálido lector a una confusión errónea de la realidad democrática lo que propicia las dudas sobre ella, propagando falsedades de la realidad del país y su desarrollo `político y social. Más claro, gato por liebre de los “demócratas de toda la vida” familiar numerosa dispuesta a todo para alcanzar lo que se puede sin pedir alguno a la hora del reparto con esa otra España ya sin la piel de cordero. Avisar sobre dicha comedia, debe de ser un compromiso de ser activos `para desenmascarar la comedia. Y si no se tienen esos poderosos medios al servicio de un poder neoconservador, no que otro remedio que el boca a boca a la hora de nuevas elecciones. De nuevo Brecht nos señal QUE:

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.

Creo que nos llega necesariamente la dialéctica brecha nos hace falta para despejar dudas, levantar los ánimos de los defensores de la libertad y la verdadera democracia. Y si no es suficiente, recordad los consejos de don Quijote a su escudero Sancho, aclarándole que la libertad es un don del cielo que la brinda a los hombres de la tierra.