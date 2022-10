Concurso de méritos docentes interinos Es un despropósito como lo están planteando desde el Ministerio de Educación, una discriminación total hacia los docentes a punto de jubilarse Conchi Basilio

jueves, 27 de octubre de 2022, 09:24 h (CET) Se va a celebrar el primer concurso de méritos para docentes interinos de secundaria, que solo en Asturias hay muchísimos, trabajando en fraude de ley, entre 15, 20 y 25 años, según el Tribunal de Justicia Europeo.



Antes de finales del año 2024 tienen que quedar solo en un 8%, “ una utopía ”, viendo la planificación que tienen, ya que para este primer concurso de méritos, hay materias que solo aportan 4, 6, 8, 11 plazas, de todos los cientos que tenemos en Asturias; ( pero yo me pregunto ), qué concurso de méritos necesita un docente, que es licenciado con notables, con tesis doctoral de más de 600 páginas, con libros publicados, con miles de artículos, conferencias y demás apartados sobre la materia que imparte, y además de tener un espacio en exclusiva en el extranjero, dedicado para su trabajo, con miles de oyentes.

Pero no puedo dejar de mencionar que, en las últimas oposiciones, solo por una persona de la mesa del Tribunal de oposición, que ha preferido a otro opositor, a esta persona se le ha negado pasar a ser definitivo, aunque sé que algunas personas lo pueden poner en duda, el enchufismo en este nuestro país sigue existiendo.

Con todo este bagaje y experiencia ya no se necesitan más méritos que demostrar señores, ya son en demasía, más que suficientes y casi a punto de jubilarse, “vamos ya está bien de tonterías y de maquillar las cosas”, puesto que, en el País Vasco, Andalucía y Canarias, establecen un sistema de prórroga de contratos para los docentes que tienen más de 55 años, hasta su jubilación, algo que las demás Comunidades nunca han ofrecido a los profesores esa posibilidad.

También en distintas comunidades Autónomas de España existen procesos de impugnación ante los tribunales, de los que ya hay sentencias aprobadas de estabilización como definitivos, esto es una realidad, conseguida por expertos abogados.Con todo esto, a mi juicio, los docentes que reúnen las características que antes he enumerado, ya han demostrado más que suficientemente los méritos que tienen, para que se les haga definitivos, sin más concursos de méritos ni historias de parvularios; teniendo en cuenta toda la trayectoria, que durante tantos años han tenido que deambular de un Instituto a otro, donde les toque, y siempre como docentes de segunda, ante los que ya son definitivos, cosa que ocurre en algunos centros, “ encima discriminación ”, ¿qué es que los definitivos tienen pedigrí?, pues algunos están mucho peor preparados y hasta en algún que otro caso, les dejan mal a los interinosante algún alumno, tan solo porque el definitivo no se mueve de su puesto durante años y los alumnos le otorgan más respeto, que el que tiene que trotar de uno a otro y darse a respetar, a pesar de la falta de disciplina del pequeño grupito que siempre hay en alguna clase y que son los que revientan las explicaciones, faltando al respeto al profesor, de la forma que sea.

Es un despropósito total como están planteando las cosas desde el Ministerio de Educación, una discriminación total hacia los docentes a punto de jubilarse, con una dilatada carrera, llena de trabajo extra, porque les encanta su trabajo y que aun con todo ello, tengan que ir a concurso de méritos, pero señores, que mentes brillantes son esas, que en pleno siglo XXI ya no se valora el verdadero conocimiento y no se aplican las mismas normas para todas las comunidades.

Pero lo más sangrante es la cantidad tan ridícula de plazas que sacan para cada especialidad, para la estabilización de los profesores de secundaria, según mi opinión eso es reírse en su propia cara, sabiendo los cientos que hay solo en Asturias.

DE ESTA FORMA NO LLEGAN A CONSEGUIR EL PORCENTAJE QUE EXIGE LA UNION EUROPEA PARA EL 2024-2025.

