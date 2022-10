​Estas son las joyas y gafas tendencia que Lady Di ya llevó en el otoño de 1992 Te mostramos las tendencias que vas a querer llevar este otoño-invierno de la mano de dos firmas ‘Made in Spain’ Redacción

martes, 25 de octubre de 2022, 12:23 h (CET)

Hay que reconocer que seguimos enamorados, décadas después, del impecable estilo de Diana de Gales. Su estatus como icono es imposible de borrar y trasciende hasta el día de hoy. El estilo de Lady Di tenía algo que lo hacía único, ese toque especial, una mezcla entre diversión e inocencia, que es difícil de olvidar. Y es que su personalidad lo hacía único y el resultado era tan natural que son pura inspiración hasta nuestros días. Diana de Gales sabía expresarse a través de la moda y es por eso que, 25 años después, recurrimos a sus propuestas para marcarlas como claves de estilo a través de su uso de los complementos.



Diana de Gales fue un icono en todos los sentidos de la palabra; por su labor filantrópica, sus valores, su humanidad y sensibilidad y, por supuesto, por su increíble y único estilo. Y podríamos enumerar los mil y un motivos por los que la princesa Diana fue importante en la historia reciente… Sin embargo, hoy vamos a hablar de otro aspecto de su persona por el que siempre nos hemos declarado fans: su estilo y gusto impecable a la hora de vestir.

Durante los años que estuvo casada con el ahora rey Carlos III, la princesa de Gales acostumbraba a llevar elegantes vestidos de gala con joyas cubiertas en diamantes y tiaras de en sueño, pero también contaba con prendas casuales únicas en su armario que perfectamente podríamos vestir hoy en día. Claro ejemplo e imprescindible complemento de la princesa son las gafas de sol que ya lució en 1992 y que no han dejado de ser tendencia por su diseño atemporal. Todas ellas tendencias completamente vigentes en pleno 2022 y que nos encantan por ello.

Si tú también vives enamorada del eterno estilo de Diana Spencer, sigue leyendo porque tenemos dos grandes marcas ‘Made in Spain’ para copiar el ‘look’ inspirado en esta propuesta apta para pleno otoño 2022: ¿lista para sentirte como una ‘royal’?

Comenzamos con sus joyas y para recrear las casi mismas piezas de pendientes que Diana lució en su momento recurrimos a la firma de joyas española Lisi Fracchia - www.lisifracchia.com –: marca digna de mencionar y hacer referencia al estilo ‘royal’. Diseños ideales acompañados de gemas dando como resultado esa elegancia atemporal que caracterizó a la princesa de Gales. Dentro de la marca podemos encontrar los pendientes teens argollas en oro amarillo de 18k. Piezas muy similares a las de la entonces princesa que puedes conseguir a través de la e-shop de esta firma que también ha conquistado a ‘royals’ como la reina Letizia.

Otra de las piezas de joyería que destaca, sin duda, del distinguido look de Lady Di es el anillo en oro amarillo y gema azul de su mano izquierda. La firma Lisi Fracchia ha diseñado una pieza muy exclusiva, perteneciente a la Colección Río, configurada en oro amarillo 18k con Topacio London Blue. Por otro lado, nos encontramos con la marca de gafas polarizadas Bababu www.bababusl.com para buscar un modelo de gafas de sol idénticas a las de Diana. Dentro de las colecciones de la citada marca, en donde podemos elegir múltiples opciones para combinar con todos tipo de ‘lookazos’, encontramos un diseño en montura redonda y en color negro iguales a las de Lady Di en este diseño llamado Urban Round Black.

Bababu ofrece varias opciones, perfectas para todos los tipos de rostro. La marca cuenta, además, con estilos que van desde propuestas más lujosas, a casuales y urbanos. Ahora que ya conoces las tendencias para lucir como toda una princesa, ya no hay pretextos para hacerle frente a este Fall-Winter 2022 y llevar el estilo más chic a donde sea que vayas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

