Certificado ACTIC: clave para lograr una plaza en los organismos públicos de Cataluña Para obtener este importante certificado, es importante hacer todo el proceso a través de un colaborador reconocido Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 25 de octubre de 2022, 10:27 h (CET)

Obtener un certificado ACTIC se ha convertido en uno de los aspectos más importantes al momento de querer optar para cualquiera de las oposiciones convocadas de forma directa por los organismos públicos de Cataluña. Pero, ¿sabes bien en qué consiste este certificado? Continúa leyendo y descúbrelo.

¿Qué es ACTIC?

ACTIC es un certificado emitido por la Generalitat de Cataluña, con el objetivo de acreditar el nivel de conocimiento de la persona en el área de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Sin embargo, es importante destacar que, para obtener este importante certificado, la persona interesada debe hacer la prueba en un centro colaborador ACTIC Barcelona, porque de lo contrario, el mismo no tendrá ningún tipo de validez.

Obtener este certificado, como comentamos anteriormente, es sumamente importante para el desarrollo profesional de la persona. Por un lado, es altamente valorado en la búsqueda de empleo privada, y por otro, es un requisito cada vez más exigible y que, de hecho, entra en la categoría de méritos computables, por lo que suma puntos y otorga ventaja al momento de presentarse a una oposición para cualquiera de los organismos públicos de Cataluña.

Lo positivo es que no se trata de una única prueba, y es que se puede acceder a certificaciones en función de los conocimientos de la persona. En este sentido, se puede obtener una certificado básico, medio o nivel avanzado, entendiendo que para obtener el certificado avanzado es necesario, primero, obtener de forma obligatoria el certificado medio.

Para obtener cualquiera de los tres certificados anteriores, el interesado deberá presentarse a una prueba telemática en un centro colaborador y reconocido, porque de lo contrario, como comentamos anteriormente, la misma no tendrá validez. De ahí la importancia de investigar muy bien las credenciales del centro seleccionado, especialmente, antes de hacer cualquier tipo de gestión o inversión en el mismo.

Niveles de ACTIC

Hay tres niveles para obtener la acreditación o certificado ACTIC: básico, medio y avanzado. El objetivo, por supuesto, es obtener el más avanzado, para tener muchas más oportunidades de lograr la plaza deseada y, en general, mejores ofertas de trabajo.

A continuación compartimos las características más destacadas de cada uno de los niveles de ACTIC:

Nivel básico: este nivel, como su nombre indica, es el más elemental. Se trata de un nivel sumamente sencillo, donde simplemente se ponen a prueba los conocimientos simples de gestión de las tecnologías y la información. Prácticamente, cualquier usuario tiene la capacidad de pasar este nivel sin ningún tipo de inconveniente.

este nivel, como su nombre indica, es el más elemental. Se trata de un nivel sumamente sencillo, donde simplemente se ponen a prueba los conocimientos simples de gestión de las tecnologías y la información. Prácticamente, cualquier usuario tiene la capacidad de pasar este nivel sin ningún tipo de inconveniente. Nivel medio : en este nivel, el estudiante debe demostrar un buen dominio de las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, el usuario tiene autonomía suficiente, así como capacidad de crítica y criterio para hacer un uso adecuado de este tipo de tecnología.

: en este nivel, el estudiante debe demostrar un buen dominio de las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, el usuario tiene autonomía suficiente, así como capacidad de crítica y criterio para hacer un uso adecuado de este tipo de tecnología. Nivel avanzado: en este caso, la persona debe demostrar un excelente dominio de las tecnologías de la información y comunicación, así como también la capacidad para aprovechar al máximo cada una de las herramientas, incluyendo usos más rápidos, efectivos y alternativos para proporcionar soporte a los usuarios.

Principales ventajas del certificado ACTIC

El conocimiento es poder, y se puede utilizar ese conocimiento a favor cuando hay un documento que certifica nuestro nivel. De ahí la importancia de hacer cursos y certificaciones, no solo para aprender nuevas cosas, sino también para dejar constancia de toda la información adquirida y, por supuesto, ACTIC no es la excepción.

A continuación compartimos algunas de las ventajas más destacadas al obtener el certificado ACTIC:

Más probabilidades de obtener una plaza en organismos públicos Trabajar en organismos públicos en general, y más específicamente en los organismos públicos de Cataluña, es el sueño de muchas personas, porque se traduce en estabilidad laboral, sueldos competitivos y la oportunidad de desarrollarse a nivel profesional. Sin embargo, también es un hecho que hay mucha competencia para las diferentes oposiciones disponibles, lo que implica que los interesados podrán aprovechar todos los recursos a favor para ampliar las probabilidades de obtener una plaza en el área deseada.

Es, justamente por lo anterior, que contar con el certificado ACTIC, especialmente con el certificado del nivel avanzado, puede aumentar de forma considerable las probabilidades de lograr una plaza dentro de los organismos públicos de Cataluña. Este certificado otorga méritos puntuables que son altamente valorados entre todos los aspirantes.

Más oportunidades de empleo Independientemente de si el objetivo es trabajar en los organismos públicos o en una empresa privada, es un hecho que contar con un certificado que acredite tu nivel y conocimientos al momento de utilizar las tecnologías de la información y comunicación, siempre es un buen valor agregado para cualquier curriculum. Además, en el caso de jóvenes que no cuenten con tanta experiencia laboral, la mejor presentación es este tipo de certificaciones, porque siempre son valiosas, sin importar el tipo de empleo o nivel del mismo.

Conocimiento es poder Conocer y dominar las nuevas tecnologías es clave para que nuestra vida sea mucho más sencilla. Es por ello, que este certificado es ideal para profesionales que simplemente desean mejorar su nivel profesional y así lograr ascender dentro de su empresa, o simplemente, buscar nuevas oportunidades. Incluso, este tipo de conocimiento también es de gran utilidad para todas las labores que hacemos en casa, y si un día decidimos emprender, también es un factor de gran utilidad.

Tener conocimiento en informática y un buen dominio de las diferentes herramientas es la mejor forma de aumentar las probabilidades de éxito en la vida, independientemente del objetivo planteado en un principio: trabajar en los organismos públicos o en la empresa privada. Este tipo de certificación también tiene un importante peso para buscar empleo en otras regiones de España, e incluso en otros países.

Lo más importante, además de adquirir nuevos conocimientos y acreditar los mismos a través de una certificación, es hacer todo este proceso a través de un colaborador reconocido, para que el certificado tenga validez y peso al momento de presentarlo en la prueba de las oposiciones, o al incluirlo dentro del curriculum vitae. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Certificado ACTIC: clave para lograr una plaza en los organismos públicos de Cataluña Para obtener este importante certificado, es importante hacer todo el proceso a través de un colaborador reconocido Perito médico: ¿qué funciones tienen? Valora un conjunto de hechos relacionados con la salud para informar y documentar ¿Electropulido o esmerilado? Consejos de "Stainless Europe" Son procesos utilizados en la producción de tuberías modernas ¿Cómo elegir la mejor nave industrial para tu empresa? No solo son un espacio amplio, sino que cumplen con determinados requisitos de diseño y seguridad Diferencias entre las pruebas físicas de policía nacional para mujeres y hombres Si estás pensando en presentarte a estas oposiciones, deberías tener muy en cuenta los baremos dependiendo de tu género