“Lo mejor para ti” es el nuevo tema de Alex Sandunga, una reflexión sobre el amor y las rupturas de pareja

martes, 25 de octubre de 2022, 09:13 h (CET) El músico independiente vuelve a sorprender con otro nuevo sencillo de su próximo disco.

Alex Sandunga ha estado hablando de esto durante el último año. El 11 de julio, presentó su sencillo “Un pedazo de mí” en su canal de Youtube. El 11 de agosto estrenó la canción “Me encanta”. Ambos cuentan con videoclips que nos invitan a cantar letras llenas de amor y positivismo a todo pulmón.

Ahora en octubre, para deleite de sus seguidores, acaba de lanzar su último sencillo: “Lo mejor para ti”. Una vez más, eligió el número 11 para esto. No sabemos si se trata de una referencia críptica a su futuro álbum. Pese a todo, ha logrado generar expectativa en muchos fanáticos para disfrutar de una nueva canción a medida que se acerca el día 11 de cada mes.

Si en su anterior sencillo el cantante, productor y compositor cubano nos hablaba de la euforia inicial de una relación y sus aspectos más brillantes, en este vemos otro de sus Rostros: Qué pasa cuando todo termina. Esta vez, sin embargo, Sandunga sugiere que nos unamos a ella para mirar este momento difícil de una manera más madura y sanadora de lo que generalmente se nos muestra.

"Quiero que la claridad llegue a tu vida"

Con esta declaración de intenciones comienza su letra de canción final. Es decir, en los versos “Lo mejor para ti”, se puede ver una clara intención reparadora.

En el video vemos como la canción comienza con una extraña escena. En él, vemos cómo Sandunga recoge y plancha cuidadosamente algunas prendas mientras canta. También tenemos un flashback de un retrato de una mujer hermosa, lo que sugiere que la ropa es lo que ella dice.

Sandunga maneja y organiza cuidadosamente las pertenencias de la mujer, poco a poco en su maleta, mientras canta “quiero que seas feliz aunque sea sin mí”, transmitiendo una total falta de resentimiento y reconocimiento de amor mutuo que todavía existe, o no existe y es reciente. Vale la pena ver el videoclip completo, especialmente con su final inesperado.

Lo mejor para quien la canta, la escucha y la envía

Son bastantes las personas que afirman que los mensajes de "Lo mejor para ti" pueden ser terapéutico para quienes están pasando por una ruptura difícil. Cantarlo, e incluso escuchar atentamente su letra, puede ayudarnos a recordar que debemos aprender a aprender a soltar, dejar ir y no manchar con odio lo que un día fue amor.

Todo esto la convierte en la canción perfecta para compartir, especialmente con aquellos que sabemos que necesitan un mensaje como esta en este momento. No todos saben cómo lidiar con los sentimientos que acechan en su interior después de una ruptura. Además, cuando estamos llenos de dolor, es muy común que nos cueste escuchar a quienes intentan ayudarnos. Sin embargo, la música es un lenguaje muy poderoso que puede tocarnos profundamente en los momentos más difíciles. Entonces, una canción que nos guíe a través del trauma de una ruptura puede ayudarnos a sobrellevarlo mejor.

Una mezcla de experiencia y estilo innovador y sofisticado

El músico independiente se define como rapero, cantante, productor, compositor y actor. En su último trabajo podemos comprobar fácilmente todos estos aspectos, ya que pertenecen a su próximo disco, escrito, compuesto y producido íntegramente por él mismo. Además, cada video que acompaña el estreno de su canción lo presenta.

De La Habana a Helsinki

Sandunga nació en La Habana, Cuba, donde también se produjo su debut como artista en 1997, donde fundó la banda Alto Voltaje. Desde entonces, Sanunga experimentará con diferentes estilos e influencias musicales.

Ahora vive en Helsinki desde hace más de diez años. Afirma que esta mezcla de mundos diferentes, como su país de origen y la capital finlandesa, ha influido y enriquecido su música.



La experiencia musical y la madurez que ha demostrado en su último sencillo nos prometen un disco digno de las más altas expectativas.

