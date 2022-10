El precio medio de una residencia para mayores privada en España es de 1.870 euros al mes Las comunidades más caras y baratas, y perfil de las personas que buscan residencias geriátricas en España Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 24 de octubre de 2022, 12:34 h (CET) El precio medio de una plaza en una residencia geriátrica privada en España en 2022 es de 1.870 euros al mes, (era de 1.830,54 euros al mes en 2021 y 1.777,62 euros al mes en 2017). Por lo que, el precio de las residencias privadas en España este año ha aumentado un 2,17% comparado con el año pasado. Esto supone que teniendo en cuenta que la inflación durante este periodo ha sido del 10,8%, ha habido una bajada de más del 8% en el precio, según un informe del portal de búsqueda y comparación de residencias en España Inforesidencias.com, el único que cuenta con un indicador de transparencia.



Evolución de los precios en España

Asimismo, cifras de este mismo estudio, muestran que existen grandes diferencias de precios variando notablemente de una comunidad autónoma a otra. De hecho, las comunidades autónomas con las residencias privadas más caras son País Vasco, con un precio medio de 2.288 euros al mes, y Canarias (2.097 euros), mientras que las más baratas son Murcia (1.595 euros) y Castilla-La Mancha (1.635 euros).

El precio medio ponderado de una plaza en residencia privada en España se ha mantenido casi sin variación en los últimos 12 años. Si se compara con hace 5 años, en 2017, se observa que solo se ha incrementado un 5%, cuando la inflación acumulada en este periodo ha sido del 16,4%.



En todo caso, tal y como apuntan desde el portal, se puede concluir que los precios de las residencias se han mantenido estables todo este tiempo y en 2022 con la inflación por encima del 10% vemos que las residencias están siendo un sector que no ha trasladado su incremento de costes estructurales (electricidad, gas, subidas de salarios) al usuario final.

Cruce entre oferta y demanda privada

Por otro lado, el informe indica que no hay una proximidad entre el precio de búsqueda que introducen los usuarios del portal de Inforesidencias y lo que introducen las propias residencias, quizá debido al desconocimiento por parte del público sobre el precio real de las residencias. El precio medio que ponen las personas que buscan residencia es de 1.445 euros, que representa un 23 % por debajo del precio medio detallado por los centros que es de 1870 euros.

A su vez, del número total de búsquedas proactivas, un 52% de los usuarios introducen precios por debajo de 1.500 euros al mes y un 18% introduce precios por debajo de 1.000 euros. Esto significa que los usuarios cada vez son más "realistas", ya que los porcentajes eran de un 69% y 23% respectivamente en 2021.

Perfil de las personas que buscan residencias geriátricas en España

Una mujer (en el 65% de los casos) mayor de 85 años (26%) es el perfil de la persona que busca plaza en una residencia. En cuanto a la edad, este año ha habido una vuelta a los datos de 2017, en los que el porcentaje de mayores de 85 años para quienes se buscaba residencia suponía el 43% del total, mientras que en 2021 suponía el 37%. Por otro lado, ha bajado en 3 puntos el número de personas que busca residencia con menos de 64 años y hasta los 80 años.

Por la zona geográfica en la que los usuarios hacen sus búsquedas, Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid, la de Valencia y Galicia (por ese orden) es donde más búsquedas proactivas se realizan, ya que juntas suman el 70% del total.

A modo de conclusión, se observa que, por un lado, aunque crece la demanda, esta sigue siendo en la mayoría de los casos una demanda "no solvente", puesto que esta necesidad y lo que se puede pagar por la plaza no está ajustada al precio medio que ofrecen las residencias de mayores españolas. Esta puede ser una explicación para el estancamiento en el precio durante más de diez años.

Precio medio alejado del precio justo

Por otro lado, en el informe elaborado por la patronal de residencias CEAPS y la consultora Gerokon en 2021, "El precio justo de las residencias, lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial", se observa todavía una gran diferencia entre el precio que se considera adecuado desde el sector, el precio que realmente se está ofreciendo al público y el que demandan los usuarios.

El precio justo que se detalla en este estudio es de 2030 euros, un 8% por encima del precio medio de este informe de Inforesidencias, que es de 1870 euros. Por lo que, solo dos comunidades autónomas tienen precios por encima de este precio justo.

Precios bajos comparados con la UE

Por último, es útil también comparar el informe del buscador de residencias con otro estudio realizado en 2021 por parte de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) junto con Price Waterhouse Coopers (PWC) titulado “Radiografía del sector de las residencias para la tercera edad en España”.

En dicho documento, se detallan entre otros aspectos, que el precio del servicio en España es relativamente bajo, situándose por debajo de la media de la Unión Europea en términos de precio sobre PIB per cápita.

Para finalizar, un factor a tener en cuenta también a la hora de estudiar el estancamiento del precio de residencias que dura desde hace años es que se puede analizar desde un punto de vista demográfico. De esta forma, si las mujeres de 65 años o más cobran de media un 8% menos que los hombres y las mujeres suponen aproximadamente un 70% del total de personas que ingresan en las residencias, la mayoría de la demanda de residencias es "no solvente", a no ser que cuenten con una plaza pública o con la ayuda de familiares. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El precio medio de una residencia para mayores privada en España es de 1.870 euros al mes Las comunidades más caras y baratas, y perfil de las personas que buscan residencias geriátricas en España El taxi de Madrid, premio Ciudadanos 2022 por su iniciativa solidaria ‘Taxi sin fronteras’ Se ha reconocido la labor de los taxistas que acudieron a Ucrania para ofrecer su ayuda y traer a España a más de 100 personas ​Save the Children y Educo reclaman una plaza de comedor escolar gratuita para cada niño en situación de pobreza Las becas y ayudas al comedor sólo alcanzan al 11,2% del alumnado en educación infantil y obligatoria ​Cristina Prados, Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Directora de Sala Su talento innato en el dominio de la sala del restaurante BonAmb ha merecido el reconocimiento del jurado Más de la mitad de los peatones mayores de 65 años advierten de peligros para moverse por las ciudades Patinetes, bicicletas y el estado de las aceras, lo que más preocupa a este segmento de la población