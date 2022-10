​Boris Johnson puede volver a ser Primer Ministro británico... Pero primero debe sudar rico compitiendo con su ex tesorero Rishi Sunak Isaac Bigio

lunes, 24 de octubre de 2022, 10:22 h (CET) El jueves 20 de octubre, Liz Truss renunció al liderazgo del gobernante conservadorismo y, por ende, abrió paso a un proceso de elecciones internas para que este partido nomine a un nuevo jefe. Todo ello en un plazo inusualmente breve de apenas 8 días. Tras ello, la persona que triunfe pasaría automáticamente a ser llamada por el nuevo rey Carlos III como el quinto primer ministro tory del último sexenio.

Primarias ultra rápidas

A fin de evitar una prolongada parálisis y crisis interna, los conservadores han decidido hacer unas primarias muy veloces. Este lunes 24 se cierran a las 2 pm las nominaciones para los aspirantes al cargo. Esta vez, cualquier candidato debe tener como mínimo el aval de 100 de los 357 miembros conservadores de la cámara de los comunes. Luego esa misma tarde se pasa a 1 ó 2 rondas para ver quién sale ganador dentro de la bancada parlamentaria. Si solamente hay un parlamentario que llega a esa cifra de respaldo, entonces, él inmediatamente se convierte en el o la nuevo líder del partido y por consiguiente del Gobierno.

Hasta el momento solo hay 3 caballos en carrera: Boris Johnson, quien fue Primer Ministro hasta el 6 de septiembre; Rishi Sunak, quien fue su canciller (tesorero) hasta que su renuncia condujo a una ola de pedidos para remover a Johnson del premierato; y Penny Mordaunt, quien fue secretaria de defensa y hoy es líder de la casa de los comunes. Esta última busca aparecer como una mediadora entre ambos polos, pero, al igual que en las internas pasadas, es probable que no llegue al balotaje que irá hacia los 150 a 160 mil afiliados tories para que ellos decidan.

24 horas antes de que se cierren las inscripciones, Sunak ya tenía aseguradas entre 120 y 140 adhesiones y él apunta a ganar en las primarias dentro de la bancada, repitiendo lo mismo que pasó en todas las rondas de las pasadas primarias. Los amigos de Johnson afirman que él ya tiene los 100 parlamentarios necesarios para poder aspirar, pero la BBC informa que le falta al menos unos 40 colegas para lograr ello. Mordaunt pareciera que no va a lograr los 100 apoyos.

Sunak vs Johnson

Sunak trata de plantearse como un candidato "moderado", aunque es apoyado por varios pesos pesados de la derecha, tales como 2 aspirantes en las pasadas internas (Kemi Badenoch y Suella Braveman) y el ultra-brexitero Steve Barker, además del ex secretario de relaciones exteriores y número dos de Boris Johnson, Dominica Raab, quien afirma que este no es el tiempo para que su viejo amigo retorne al poder, pues, debiera tener que enfrentarse a numerosas acusaciones disciplinarias y morales por los escándalos del "partygate", algo que le distraería en sus labores.

Johnson ha sido endosado por el secretario de defensa Ben Wallace (quien fue voceado como posible candidato de unidad partidaria), la ex secretaria del interior Priti Patel (quien creó el esquema de enviar solicitantes de asilo a Ruanda, algo que apoya Sunak, pero no el rey Carlos III), y Jacob Rees-Mogg, secretario de industria, energía y negocios.

Desde el día que se anunciaron la apertura de las inscripciones, el pronóstico que he tenido y sigo manteniendo es que lo más probable es que haya un balotaje entre Sunak y Johnson. Si bien, el primero puede sacar más votos dentro de los 357 parlamentarios tories, Johnson es más popular dentro de los 150 a 160 mil militantes conservadores.

El 2 de septiembre, cuando se anunciaron los resultados de las primarias conservadoras, Sunak había logrado 60,399 votos (35%), frente a los 81,326 votos (47.2%) por Truss. Al momento de dichas elecciones, la mayor parte de los afiliados tories creían que Johnson no debió haber dejado el cargo.

Sunak va a querer ser el primer líder que tengan los tories que no sea cristiano y que pertenezca a una minoría racial. Si bien los conservadores británicos no demuestran tener ningún prejuicio racial (y los últimos 4 tesoreros previos al actual fueron de tez oscura), Sunak nunca ha sido una figura que haya ganado una importante elección (fuera de su propio distrito). El principal bemol que tiene Sunak es que es visto como una persona que acuchilló por la espalda a Boris Johnson, el cual es el conservador más popular que ha habido en lo que va de este milenio.

Boris, un gran ganador de elecciones

Johnson es una persona que ha sabido ganar todas las elecciones en las cuales ha participado: para ser parlamentario en varios distritos, para quitarle por primera y única vez el control de Londres a los laboristas (y en 2 oportunidades: 2008 y 2012), para ganarle al primer ministro y a todos sus predecesores vivos en el referéndum europeo y para haber derrotado a Jeremy Corbyn (el líder que hizo que el laborismo salte del 30% al 40% de los votos) en las elecciones del 2019.

El hecho de que hoy todas las fuerzas y diarios opositores llamen a adelantar las elecciones generales, aduciendo que es antidemocrático que apenas el 0.3% del electorado (la membrecía tory) nomine al Premier, es algo que puede favorecer a Johnson, el cual puede aducir que él tiene el mandato de las últimas elecciones sgenerales de diciembre 2019.

Mientras tanto, hay varios parlamentarios conservadores que aducen que podrían dejar la disciplina partidaria y hasta el propio partido si Johnson retorna, que él terminaría por destruir al partido en medio de más escándalos y que Sunak representa una cara nueva para renovar al Gobierno, así como el experto en economía que se requiere para salir de la actual crisis que enfrenta el país.

Si en la noche del lunes 24 hay 2 candidatos que no llegan a un acuerdo para hacer una fórmula común, se abriría un proceso de votación vía internet. El viernes 28 de octubre se cerrarían las votaciones y se anunciaría el ganador. Inmediatamente después de ello, Carlos III invitaría al vencedor este fin de semana a su despacho a ungirlo como su nuevo primer ministro, el primero que él mismo pondría en el cargo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

