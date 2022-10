Tóxico o nutritivo. Si nos distorsionan la realidad... ​Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

lunes, 24 de octubre de 2022, 08:51 h (CET) Lo contrario de toxico es nutritivo. Hay alimentos más o menos tóxicos y alimentos más o menos nutritivos. Los primeros ayudan a crecer y los segundos dificultan el crecimiento. De las personas podemos decir lo mismo.



Un ejemplo de alimento tóxico, las grasas trans, presentes en las galletas y otros alimentos procesados. Un ejemplo persona tóxica, la persona que no te deja opinar, ni decidir. La persona que no te valora.

Si consumes demasiados alimentos tóxicos tu cuerpo no funciona, si te relacionas con muchas personas tóxicas, tu vida relacional, no funciona, es decir, tu participación social y laboral se empobrece.

Además de alimentos y personas toxicas, yo añadiría, las aportaciones u opiniones tóxicas. Las que dificultan la participación democrática, porque distorsionan la realidad. Ejemplos: 1. Un político del PP, diciendo que no se renueva el CGPJ, porque no quieren que se llene de magistrados del PSOE, porque quieren defender la independencia judicial. Este político distorsiona, cuando pretende hacernos ver, lo que no es. 2. Un político de la extrema derecha, vinculando la delincuencia a la inmigración. 3. Un periodista con mucha ideología y pocas ideas diciendo que los defensores de la salud del planeta e impulsores del Desarrollo Sostenible, conspiran. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

