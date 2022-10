DAZN nunca puede pronunciarse «dazon» Los que nos debemos al español, y no al inglés o cualquiera otra lengua, hemos de seguir nuestras normas para no dañarlo Gabriel Muñoz Cascos

sábado, 22 de octubre de 2022, 10:46 h (CET) Los desaires a nuestro idioma, desgraciadamente, tienen muchos padres, muchas madres y muchos hijos de sus respectivos. A ninguno de ellos, al parecer, le importa un pepino la implantación, lenta, sorda y permanente de anglicismos que devalúan nuestra bella lengua al sustituir palabras en castellano por esas feas expresiones (muchísimas de ellas terminadas en “ing”) que tiene el inglés.

Viene todo esto a cuento por la implantación en España de la empresa DAZN que se ha metido de en nuestro país (como en tantos otros) colonizándonos en gran medida. Según leo en internet, “DAZN (pronunciado «Dasóun», fonéticamente como el inglés The Zone, «La Zona») es un servicio de streaming que pertenece a DAZN Group, filial de Access Industries.Inc. que es una corporación industrial estadounidense de capital privado. Fue fundado en 1986 por el empresario Leonard Blavatnik, que también es su presidente”.

Vamos a ser serios: los que nos debemos al español y no al inglés o cualquiera otra lengua, hemos de seguir nuestras normas para no dañarlo. Por ejemplo la palabra inglesa streaming significa en español transmisión, ¿por qué no escribimos y decimos siempre la palabra española? Y si queremos demostrar que sabemos inglés, ¿porque tenemos que pronunciar estrimin y no con todas sus letras que es como se lee en español? ¿Para parecer más cultos? Pues yo conozco angloparlantes españoles que dan verdadera pena.

Y, aunque conocida por muchos, relataré lo que ocurrió con nuestro paisano el diputado cordobés Don Juan Valera, en 1871:Cuando hacía un discurso en la Cámara Alta, pronunció el nombre del escritor Shakespeare tal como se lee en español, hecho que provocó risas en varios senadores. El elegante, políglota y culto Don Juan, al percatarse dijo: “Perdón, señores; creí que no sabían inglés”. Y terminó su discurso en ese idioma dejando a todos esos estúpidos, atónitos, abochornados y sin enterarse de nada. Pues apliquémonos el cuento: DAZN se pronunciará DAZON, cuando le añadan la “O” que falta entre la Z y la N.

