“Diez pasos contra la información engañosa en Internet” Campaña para la Alfabetización Mediática e Informacional Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 22 de octubre de 2022, 10:20 h (CET) El lunes 24 de octubre da comienzo la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, promovida por la UNESCO con el objetivo de que los ciudadanos de todo el mundo adquieran las competencias necesarias para pensar de manera crítica y utilicen las nuevas tecnologías de forma inteligente.

La alfabetización mediática e informacional incluye un conjunto de competencias, tanto básicas como avanzadas, que permiten a las personas interactuar con la información de manera crítica y eficaz y hacer un uso saludable de las nuevas tecnologías. El desarrollo de estas capacidades es indispensable para toda la ciudadanía, independientemente de su edad o procedencia.

Instituciones internacionales relacionadas con la educación como la UNESCO y la OCDE han llamado durante años la atención sobre la necesidad de educar desde edades tempranas para una interacción crítica e inteligente con los medios (alfabetización mediática). Así, la UNESCO establece como requisito para una educación inclusiva y basada en el conocimiento el desarrollo entre la ciudadanía, desde las edades más tempranas, de las competencias y capacidades que configuran la Alfabetización Mediática e Informacional (incluyendo la Digital, específica para los medios digitales).

En la sociedad actual donde Internet ocupa un papel central, no cabe duda de la necesidad de incluir la alfabetización digital dentro del marco general de la AMI. La UNESCO destaca que la AMI ayuda a las personas a maximizar las ventajas y minimizar el daño en los nuevos paisajes informativos, digitales y comunicacionales, indispensables para todas las personas.

Combatir la información engañosa, una necesidad desde edades tempranas

En este sentido, desde PantallasAmigas, Fundación Mapfre y Twitter, queremos sumarnos al llamamiento de la UNESCO lanzando la campaña “10 pasos contra la información engañosa en Internet”. Se trata de una campaña de sensibilización orientada a que los adolescentes españoles adquieran las herramientas necesarias para interactuar de una manera crítica con los contenidos digitales y puedan tomar decisiones informadas como usuarios y emisores de información y conocimiento.

Identificar, desenmascarar y, en general, tener la capacidad crítica de rebatir contenidos e información engañosa es una necesidad colectiva que debemos afrontar como sociedad mediante la adquisición de conocimientos y competencias (habilidades y actitudes) que faciliten a las personas la comprensión de las funciones de los medios de comunicación y otros proveedores de información.

(Viñeta de ejemplo de uno de los 10 pasos recomendados)

Antonio Guzmán, Director de Promoción de la Salud de Fundación MAPFRE, señala que “con Internet y las redes sociales, los bulos viven su momento más álgido ya que pueden replicarse miles de veces en segundos provocando un peligroso círculo de desinformación. Por ello, es esencial tener herramientas para saber identificar la información engañosa y poder educar a los más jóvenes sobre la importancia de verificar lo que ven o leen a través de internet, desarrollando el pensamiento crítico”.

Por su parte, Camino Rojo, Directora de Políticas Públicas y Filantropía de Twitter España, destaca que “Una educación consciente y proactiva de nuestra sociedad, especialmente desde una edad temprana, en temas de educación digital y alfabetización mediática es indispensable para hacer un uso crítico y saludable de las nuevas tecnologías. En Twitter trabajamos de manera incesante para que sea un espacio de conversación seguro para todos y, para ello, desarrollamos nuevos productos y políticas que se adaptan al curso cambiante de la conversación online a la vez que colaboramos estrechamente con la sociedad civil en materia de educación digital.”

Jorge Flores, Director de PantallasAmigas, manifiesta que “desde el punto de vista del ejercicio de la ciudadanía digital, identificar la información engañosa para evitar su influencia es una obligación. Cada cual es responsable de tomar sus decisiones y participar colectivamente sobre la base de una información contrastada porque, de lo contrario, es un ejercicio irresponsable de ciberciudadanía. Por otro lado, también es corresponsable de evitar que otras personas participen o se vean afectadas por la información engañosa. Es preciso sensibilizar y capacitar para ello desde edades tempranas”.

10 pasos contra la información engañosa en Internet

El consumo crítico de información que permite cuestionar y rebatir la información engañosa requiere atención y un cierto método que ayude a identificar y bloquear las diferentes formas en las que consigue colarse en nuestras pantallas e incluso viralizarse. Estos son, a modo de checklist, los 10 pasos propuestos:

1. Verifica la fuente de la información y, si no la conoces o no se identifica, contrasta con otras fiables. 2. Examinar la apariencia y desconfía si presenta algo extraño: url trucada, mala ortografía, diseño deficiente… 3. Sé prudente también cuando la información provenga de alguien de confianza como familiares o amistades. 4. Analiza toda la información, no te quedes en el titular, y piensa que puede haber datos sacados de contexto. 5. Presta atención a imágenes y vídeos porque pueden falsearse o no corresponder al hecho o momento al que simulan asociarse. 6. Compara la información con otras fuentes de confianza y sospecha si no la encuentras en ellas. 7. Ten cuidado con las informaciones que ponen datos ciertos para camuflar entre ellos informaciones falsas. 8. Ponte alerta si la información te genera enfado, preocupación o urgencia porque suele ser una estrategia para que reacciones sin pensar. 9. Contrasta las noticias o informaciones demasiado buenas o sorprendentes porque pueden ser una forma de propagar desinformación. 10. Identifica el humor y la sátira, no lo confundas con informaciones.

Contenido y distribución de la campaña



La campaña refleja cada uno de los 10 pasos recomendados con una ilustración y su respectiva animación que ayuda a clarificar, complementar y recordar las propuestas. Tanto en formato viñeta como en formato animado, estas recomendaciones prácticas serán divulgadas en las diferentes plataformas sociales para su conocimiento por parte de la ciudadanía. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas “Diez pasos contra la información engañosa en Internet” Campaña para la Alfabetización Mediática e Informacional ​El tiempo de consumo de Internet bajó 6,4 minutos en septiembre respecto al mismo mes de 2021 Por edades, el grupo de 25 a 34 años son los que más tiempo dedican a navegar por la Red ​Más de 4.700 millones de personas usan las redes sociales, casi el 60% de la población mundial Los usuarios de las RR.SS. han aumentado en 190 millones respecto al pasado año ​Metaverso, Blockchain e Inteligencia Artificial, los nuevos entornos laborales con más empleo Según el informe “Mapa de Profesiones Digitales 2022” de ISDI ​Madrid Tech Show reunirá a líderes tecnológicos nacionales e internacionales en la mayor feria profesional IT del año El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inaugurará el evento que se celebra el 26 y 27 de octubre