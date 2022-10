El affaire de Erés y Concilio

Erés es un pueblito muy coqueto que pertenece a la familia Biscarrués de Huesca. A pesar de que es corto de estatura, es muy gracioso y cuida su imagen con mucho esmero. Es parco en palabras, solo dice 3: una calle, una plaza y una iglesia. Pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Recuesta su cabeza a los pies de la iglesia de San Jorge. Es un pueblo "mu mirao": los pies los tiene siempre en remojo en el río Gállego para no molestar.

¿Saben? No se lo digan a nadie, pero, me han dicho que Erés tiene un lío con una aldea que está un poco más arriba ¿saben? Ella se llama Concilio y es una aldea que tiene mucho parné. Resulta que todos los días, Erés sube por un sendero de unos 7 km mu chulo que va por la orilla del Gállego a dormir con ella. No sé, dicen las malas lenguas, que la ha "dejao preñá", pero no me hagan caso.

Verán: “La Concilio es una aldea perteneciente a la familia Murillo de Gállego de Zaragoza. Disponen de un caserío y en un altozano, poseen una ermita dedicada a Santa María o Virgen de Concilio. Fue declarada Monumento Nacional en 1931 y "too". También poseen una Casa Rural que se hace llamar “El Corral de Concilio” la mar de maja que dan muy bien de comer".

En fin, cuentan que, en las noches de luna llena, sentados en el porche de la ermita se hacen carantoñas y otras cosas que no les cuento por decoro, mirando a los Mallos de Riglos y de Aguero… ¡"Pa" que vean! No me extraña que la haya dejao preñá: tanto ir el cántaro a la fuente que, al final ¡catapun, chin, pun, oye!