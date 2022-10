Los fondos europeos traen cola y preocupación Acaba de decir el senador Feijóo a «Antonio» Sánchez que serán sus últimos presupuestos; de ahí el patente nerviosismo del presidente y sus huestes. Ven perder el dornajo demasiado pronto Jesús Salamanca

miércoles, 19 de octubre de 2022, 09:07 h (CET)

A la izquierda prebendada --empezando por Más Madrid y sus teatreros, además de corrompidos líderes-- le ha faltado tiempo para decir que era un «fake» lo del aviso de congelación de los fondos europeos por parte de Bruselas si no se cumplían los criterios fijados por Bruselas. Apenas lo han lanzado a las redes sociales se han dado de bruces con la realidad.

La catastrófica gestión de dichos fondos por parte del Gobierno socialcomunista y la inexistencia de un mecanismo de control serio han sido los motivos para comprobar si se han cumplido los objetivos cuando el Gobierno vuelva a solicitar dinero de los citados fondos. A ese interesado desmentido también han contribuido las «hojas parroquiales» de la izquierda que pululan por el ámbito digital.

El Ministerio de Hacienda sabía que lo estaba haciendo mal porque ya había tenido dos avisos anteriores; eso ha llevado a María Jesús Montero a relevar a la gestora de los mencionados fondos. Bruselas ha acabado harta del mentiroso, Pedro Sánchez, además de la falseadora, Nadia Calviño, y las tomaduras de pelo por parte del desgobierno español. La «Chiqui» no ha tenido más remedio que quemar a Rocío Frutos, ineficaz responsable de los fondos europeos, y poner a calentar, hasta que se queme, a otro enchufado del Gobierno socialista, Jorge Fabra. A ver cómo reaccionan ahora «Lo País», «Lo Plural» y otros conocidos «Lo». ¿Y «Maldita.es» con esos pelos?

No ha tardado el Gobierno de Díaz Ayuso en denunciar la infrafinanciación de la Comunidad de Madrid en los Presupuestos Generales del Estado. Otras comunidades autónomas y organismos varios también han denunciado al Gobierno español por la dejadez demostrada, la arbitrariedad en el reparto de fondos y el desprecio a las empresas: éstas se han encontrado con todo tipo de trabas para que renunciaran a la petición de ayudas; ahora nos falta por saber qué pretendía hacer el Gobierno socialista con el dinero que no se dedicaba a proyectos por el desistimiento de las empresas.

A ver qué dicen ahora los sindicatos clasistas, que también han recibido dinero para sus sedes, trafulcado y oculto detrás de proyectos corruptos, falseados y falseadores. Tal vez sea el momento de que el sindicato Solidaridad comience a llamar a las cosas por su nombre y a los sindicatos de clase por el suyo, sin descartar que salgan a la luz las travesuras laborales de sus pringados líderes. La presidenta madrileña se va a tirar al ruedo y pedirá explicaciones al mentiroso Sánchez: «¿Podrá explicar el presidente del Gobierno por qué da el doble de financiación a Cataluña?»Salta a la vista que Madrid tiene una reducción del 11,3% de las inversiones en infraestructuras en los PGE. Para carreteras recibirá Madrid un 155,75% menos que Cataluña. En lo que se refiere a cercanías, solo invertirán 39 millones en Madrid, frente a los 694 millones en Cataluña.

Y a todo esto, Madrid es la única comunidad que ha devuelto el dinero adeudado a Hacienda. Las demás ni lo han intentado, a día de hoy. Recuerdo a los lectores que Cataluña debe cientos de millones conseguidos por el FLA y trapicheos varios a cambio de votos, competencias autonómicas, indulto a los golpistas y planes conjuntos para dañar a la monarquía. Ahora, la ministra Montero ha prometido a ERC condonar a esa comunidad destrozada cerca de 1.300 millones de euros.

Evidentemente, Bruselas no podía pasar por ese aro de mangoneo, tonteo y claro latrocinio. A grandes rasgos, el Gobierno español invertirá en Cataluña, durante 2023, un 92,3% más que en la Comunidad de Madrid. Todo ello es debido a la necesidad imperiosa de contar con los votos independentistas, nacionalistas, golpistas y catastrofistas (CUP) de esas formaciones de Tabarnia y Tractoria. Sánchez ve que llega su final y se acerca el rechinar de dientes. En el Senado acaba de decir Feijóo a «Antonio» Sánchez que afine porque serán sus últimos presupuestos, lo que ha llevado al nerviosismo del mentiroso presidente y al desconcierto de las huestes socialistas. Ven perder el dornajo y lo ven demasiado cerca.

Supongo que el presidente contará con que tiene que dar muchas explicaciones incómodas: desde la muerte de casi 200.000 personas durante la pandemia, pasando por la ilegalidad del encierro de la población en sus domicilios hasta la formación de la sociedad con los herederos de la banda de asesinos etarras a la que tanto «besa» el rey de los «fakes», Marlasca. Hay excesivos temas pendientes como para que Sánchez duerma tranquilo. De momento, la calle ya le ha sido vetada, pero es que –una vez fuera del Gobierno—también le serán vetados los interiores y será perseguido hasta el catre. Acabarán haciéndole los perrillos sus propios «cuervos». Al tiempo.

Sabe Pedro Sánchez que los tribunales no le van a pasar ni una y Marruecos le va a «sangrar» a costa de las fechorías cometidas en esas tierras por su media naranja, a quien hoy se le ha dado una cátedra en la Complutense sin tener la titulación requerida, ni la formación necesaria. Comenzaron falsificando una tesis doctoral (de ahí lo de “Doctor cum fraude») y acabarán metidos de lleno en plena trama de Marruecos contra este Gobierno ruin y teatrero.

Es fácil adivinar el nefasto y peligroso plan de Sánchez para Cataluña. Es el mismo plan que ya ensayó el gafe, Rodríguez Zapatero: se trata de aprobar ilegalidades con el fin de alargar su mandato. Posteriormente ya les tocará hacer cumplir la ley a quienes lleguen al Gobierno y al Constitucional. El resultado no es otro que ver a todo el mundo engañado y cabreado.

"Hay una profunda decadencia en Cataluña", acaban de decir los empresarios. Será difícil mantener este nivel de degradación para una comunidad a la que varios países de la UE recomiendan no visitar, tanto por los exagerados niveles de delincuencia como por las agresiones entre los propios grupos de independentistas furibundos y las frecuentes «guerras» organizadas y autorizadas entre grupúsculos antisistema.

Tampoco es entendible que Pedro Sánchez, el mentiroso, garantice la “estabilidad” para que sigan pisoteando todos los derechos de y en la escuela catalana, además de en la universidad. Se supone que esa «estabilidad» lo es para seguir sumiendo a Cataluña en una profunda crisis institucional y en la ruina económica en que ya está convertida. Confieso que Cataluña está a falta de la aplicación de un 155 riguroso y vigilado que garantice la defensa y las libertades de ese 50% de población amenazada, represaliada y humillada.

Tengo muy claro que ERC sigue pinchando a la burra e incendiando el Parlamento catalán, a la vez que el PSC se postula como necesaria muleta. Todo se soluciona con cesiones económicas y Pedro Sánchez no dudará en obligar a sus diputados a ir sin calzones al «Parlamento» catalán, de forma que no tarden en ponerse mirando a Cuenca ante cualquier orden del independentismo, el golpismo o el catastrofismo de la CUP. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los fondos europeos traen cola y preocupación Acaba de decir el senador Feijóo a «Antonio» Sánchez que serán sus últimos presupuestos; de ahí el patente nerviosismo del presidente y sus huestes. Ven perder el dornajo demasiado pronto Confusión en las ideas No hay mayor dictadura que la del adocenamiento de los pueblos Calorazo y miedo al frío La preocupación es grande en muchos países, pero si malo es quedarse sin calor en los hogares, peor será la preocupación de la guerra Trujillo, Ceuta y Melilla La ex ministra Trujillo ha demostrado que actúa como agente descarado de Mohamed VI Dignidad para todos Ahora es el momento de hablar claro y profundo, de potenciar los sistemas de protección social en todo el planeta y de aunar esfuerzos