El vértigo, tercer motivo de consulta en Atención Primaria y Otorrinolaringología L​a SEORL-CCC estima 2.300 casos al día en España Francisco Acedo

@Acedotor

martes, 18 de octubre de 2022, 09:41 h (CET)

El vértigo es la tercera causa de consulta en Atención Primaria y en Otorrinolaringología, ya que el 80% de los españoles ha sufrido al menos un episodio una vez en su vida, según advierten los especialistas reunidos en el 73 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), que se ha celebrado del 13 al 15 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria.



El vértigo es una sensación ilusoria de movimiento. “El vértigo afecta por igual a hombres y mujeres. Puede ocurrir a cualquier edad, aunque en personas mayores la incidencia aumenta de forma significativa”, explica el doctor Marcos Rossi, presidente de la Comisión de Otoneurología de la SEORL-CCC. “El paciente nota que el entorno gira a su alrededor. También puede apreciar que es él quien se mueve en relación al entorno”, añade.

Según estimaciones de la SEORL-CCC, 2.300 personas podrían padecer una crisis de vértigo al día. Un estudio publicado en la revista Acta Otorrinolaringológica Española, en el que participaron más de 7.800 pacientes, cifra en un 2,2% las consultas anuales por alteraciones del equilibrio en Atención Primaria y más de la mitad de los pacientes son diagnosticados de algún tipo de vértigo posicional. Otra investigación publicada en European archives of Oto-rhino-laryngology realizó un seguimiento de las consultas de ORL en Urgencias en un periodo de siete años (2011-2017) y cifra en un 14% las relacionadas con mareos o vértigos.

“El más común es el vértigo posicional paroxístico benigno que tiene unos segundos de duración y aparece con relación a los movimientos de la cabeza”, comenta el doctor Jesús Benítez, copresidente del 73 Congreso Nacional de la SEORL-CCC. Es un síntoma que puede obedecer a muchas enfermedades, el otoneurólogo (otorrinolaringólogo dedicado a la patología vestibular) es el profesional indicado para evaluar la historia clínica del paciente y dedicar el tiempo que precisan para un correcto diagnóstico. “En la consulta de ORL somos capaces de identificar la enfermedad causante en la gran mayoría de los pacientes con la valoración adecuada”, añade Benítez, jefe de servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, por cuya consulta de Otoneurología han pasado más de 10.000 pacientes en los 20 años que lleva en funcionamiento.

Los vértigos de forma mayoritaria son benignos. Sin embargo, existen muchas enfermedades caracterizadas por la reiteración de los vértigos o con tendencia hacia la cronicidad de los síntomas, que generan una gran alteración de la calidad de vida de los pacientes. “Estas enfermedades se tratan con fármacos, en pocas ocasiones con cirugía y en muchas ocasiones con rehabilitación vestibular. Son imprevisibles y pueden aparecer en cualquier momento, tanto de día como de noche, en reposo o realizando una actividad, y en la mayoría de las ocasiones sin ningún signo de aviso”, indica el doctor Rossi.

Vértigo pediátrico

Los niños también pueden sufrir crisis de vértigo. Un estudio reciente publicado en Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery coincide en que la población pediátrica debe ser evaluada a través de una cuidadosa anamnesis y un examen físico junto con pruebas complementarias, tales como pruebas vestibulares y audiometría, cuando sea apropiado. "Las opciones para el tratamiento de los trastornos vestibulares en niños y adolescentes se han ampliado enormemente en los últimos años, lo que permite el manejo eficaz de casi todos los casos de vértigo pediátrico, aunque a menudo se necesita un enfoque multimodal y/o multidisciplinario", añade el doctor Rossi.

