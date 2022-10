Tras los 70 como reina Jesús Martínez Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de octubre de 2022, 08:44 h (CET) El funeral por Isabel II, celebrado en Londres, ¿Recuerdan?, reunió a 500 mandatarios de todo el mundo. Entre ellos el emperador de Japón, el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente de China. Setenta años separan el momento en el que la difunta reina fue coronada en la Abadía de Westminster y la despedida que tuvo lugar en ese mismo lugar.



Desde entonces el mundo ha cambiado radicalmente. Isabel II fue coronada en plena Guerra Fría, tras el final de la II Guerra Mundial. La Unión Soviética y los países del Este de Europa que estaban en su órbita formaban un bloque enfrentado al de los países occidentales. Como el peligro de destrucción global era intenso, se desarrolló el mecanismo de la disuasión.

Al mismo tiempo, la voluntad de construir un orden internacional diferente permitió el desarrollo de un sistema multilateral. Europa, que salía de los horrores de dos guerras, supo construir un proyecto común. En Occidente había una certeza clara sobre el valor de la democracia.

